رام TRX 2027: وحش العضلات يعود بقوة 777 حصان

عندما تعتقد أن عالم البيك-أب وصل إلى ذروة الجنون، تأتي رام لتقول لك: "لم نبدأ بعد". عودة TRX بمحرك هيمي سوبرتشارج ليست مجرد تحديث، إنها إعلان حرب جديد في فئة الشاحنات عالية الأداء. لكن خلف الأرقام الصادمة والتصميم العدواني، هل نحن أمام تحفة هندسية حقيقية أو استعراض قوة باهظ الثمن؟

الهيمنة من جديد

لا تعود رام TRX 2027 للمنافسة فقط، بل لتفرض هيمنتها ايضاً من خلال محرك V8 سوبرتشارج يولد 777حصانًا وهو ليس مجرد رقم عابر، بل رسالة واضحة مفادها أن هذه الشاحنة لا تعترف بالحلول الوسط. وإذا تأملنا التسارع الذي يبلغ من صفر إلى 100 كلم/س خلال 3.5 ثوانٍ في مركبة تزن أكثر من طنين، نستنتج بسرعة بأن هذا ليس منطق شاحنات. هذا منطق سيارات خارقة متنكرة بهيئة بيك-أب.



دفع رباعي دائم، ناقل حركة ذكي، ونظام انطلاق يحول كل ضغط على دواسة الوقود إلى انفجار تسارع. وعلى الرمال أو الصخور، يتكفل تعليق Bilstein ومحاور Dana بتحويل إلى سيطرة.

لكن السؤال الحقيقي يبقى:

هل هذه القوة لخدمة السائق أو لإثبات أن رام وصلت إلى مرحلة لا ينافسها فيها أحد؟



هيبة على الطريق وضجيج على إنستغرام

يعد التصميم الخارجي عدواني بلا خجل وذلك عبر هيكل أعرض، فتحات تهوئة ضخمة، جنازير سحب حمراء، وعجلات بقياس 35 إنش. كما تضيف نسخة Bloodshot Night Edition لمسة استعراضية بطلاء ثنائي اللون وتفاصيل كربونية، لكنها أقرب لعرض بصري موجه لإنستغرام أكثر من كونها ضرورة هندسية.





فخامة تليق بسيارة فاخرة وليس ببيك-أب

في الداخل، تدخل عالمًا غير متوقع في فئة البيك-أب:

- شاشة 14.5 إنش

- نظام صوتي مكون من 19 سماعة

- تدليك بالمقاعد

- جلد وألكانتارا وكربون فايبر

- قيادة شبه ذاتية بدون استخدام اليدين.

وغيرها الكثير لتتفوق رام بوضوح على معظم المنافسين، لكن هذا الترف يرفع الوزن والتعقيد، ويبتعد أكثر عن روح "الشاحنة العملية".