رام TRX 2027: وحش العضلات يعود بقوة 777 حصان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
شارع 9
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض: ترامب ليس خائفا من استخدام القوة مع إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552849-639038197314806893.jpg
رام TRX 2027: وحش العضلات يعود بقوة 777 حصان
عالم السيارات
2026-01-12 | 07:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
382 شوهد
عندما تعتقد أن عالم البيك-أب وصل إلى ذروة الجنون، تأتي رام لتقول لك: "لم نبدأ بعد". عودة TRX بمحرك هيمي سوبرتشارج ليست مجرد تحديث، إنها إعلان حرب جديد في فئة الشاحنات عالية الأداء. لكن خلف الأرقام الصادمة والتصميم العدواني، هل نحن أمام تحفة هندسية حقيقية أو استعراض قوة باهظ الثمن؟
الهيمنة من جديد
لا تعود رام TRX 2027 للمنافسة فقط، بل لتفرض هيمنتها ايضاً من خلال محرك V8 سوبرتشارج يولد 777حصانًا وهو ليس مجرد رقم عابر، بل رسالة واضحة مفادها أن هذه الشاحنة لا تعترف بالحلول الوسط. وإذا تأملنا التسارع الذي يبلغ من صفر إلى 100 كلم/س خلال 3.5 ثوانٍ في مركبة تزن أكثر من طنين، نستنتج بسرعة بأن هذا ليس منطق شاحنات. هذا منطق سيارات خارقة متنكرة بهيئة بيك-أب.
دفع رباعي دائم، ناقل حركة ذكي، ونظام انطلاق يحول كل ضغط على دواسة الوقود إلى انفجار تسارع. وعلى الرمال أو الصخور، يتكفل تعليق Bilstein ومحاور Dana بتحويل
الفوضى
إلى سيطرة.
باختصار TRX ليست مجرد شاحنة قوية، إنها سيارة سباق مرتفعة عن الأرض، صُممت لمن يرى الطريق ساحة معركة، لا وسيلة تنقل.
لكن السؤال الحقيقي يبقى:
هل هذه القوة لخدمة السائق أو لإثبات أن رام وصلت إلى مرحلة لا ينافسها فيها أحد؟
هيبة على الطريق وضجيج على إنستغرام
يعد التصميم الخارجي عدواني بلا خجل وذلك عبر هيكل أعرض، فتحات تهوئة ضخمة، جنازير سحب حمراء، وعجلات بقياس 35 إنش. كما تضيف نسخة Bloodshot Night Edition لمسة استعراضية بطلاء ثنائي اللون وتفاصيل كربونية، لكنها أقرب لعرض بصري موجه لإنستغرام أكثر من كونها ضرورة هندسية.
فخامة تليق بسيارة فاخرة وليس ببيك-أب
في الداخل، تدخل عالمًا غير متوقع في فئة البيك-أب:
- شاشة 14.5 إنش
- نظام صوتي مكون من 19 سماعة
- تدليك بالمقاعد
- جلد وألكانتارا وكربون فايبر
- قيادة شبه ذاتية بدون استخدام اليدين.
وغيرها الكثير لتتفوق رام بوضوح على معظم المنافسين، لكن هذا الترف يرفع الوزن والتعقيد، ويبتعد أكثر عن روح "الشاحنة العملية".
ويبدأ السعر من نحو 100,000 دولار، ما يضع TRX في منطقة خطرة بين الأداء المفرط والجدوى الاقتصادية المحدودة، فيما يحول استهلاك الوقود، الحجم الضخم، والتكاليف التشغيلية هذه المركبة الى لعبة نخبوية أكثر من كونها مركبة يومية.
رام TRX 2027 ليست مجرد شاحنة، بل بيان عضلات أميركي صاخب. مذهلة تقنيًا، مرعبة في أدائها، وفاخرة بشكل غير منطقي لكنها أيضًا تخاطب العاطفة أكثر من العقل. سيارة
أحلام
لعشاق القوة، وكابوس منطقي لمن يبحث عن الاستخدام العملي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
تيلورايد 2027: الوحش الأنيق يعود من جديد
02:00 | 2025-12-13
عام الحصان 2026: بوادر السلام ونهاية النزاعات والحروب العالمية!
08:30 | 2025-12-12
وحش جديد أم خيانة للتراث؟ شارجر 2026 تعود… لكن بلا قلب
03:00 | 2026-01-04
النفط: تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف بداية 2027
04:06 | 2025-12-22
منوعات
عالم السيارات
العراق
السومرية
سيارات
عالم السيارات
الفوضى
أحلام
ميرك
راضي
التش
الحج
اصيل
يارا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
أخبار الطقس
39.26%
01:04 | 2026-01-11
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
01:04 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
23.76%
04:00 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:00 | 2026-01-11
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
18.77%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
ليلة اعتقال مادورو برواية جندي فنزويلي: 20 امريكيا قتلوا منا المئات بسلاح غامض "يطلق صوتًا فقط"!
دوليات
18.2%
02:05 | 2026-01-11
ليلة اعتقال مادورو برواية جندي فنزويلي: 20 امريكيا قتلوا منا المئات بسلاح غامض "يطلق صوتًا فقط"!
02:05 | 2026-01-11
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
اخترنا لك
الكهرباء تدخل السوق العراقي: صعود السيارات الهجينة وبدايات المركبات الكهربائية
03:38 | 2026-01-11
تحالف الدولة والسوق: السيارات تتحول إلى رافعة اقتصادية جديدة في العراق
03:00 | 2026-01-10
تحولات سوق السيارات في العراق... صعود الكوري وثبات الياباني وزحف الصيني بقوة
03:20 | 2026-01-08
أفضل 5 سيارات تصنع السعادة في 2026!
02:21 | 2026-01-07
كيا فيزن ميتا توريسمو: ابتكار مذهل وطموح أكبر من الواقع
05:29 | 2026-01-05
وحش جديد أم خيانة للتراث؟ شارجر 2026 تعود… لكن بلا قلب
03:00 | 2026-01-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.