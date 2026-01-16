الصفحة الرئيسية
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
تويوتا اوربان كروزر: SUV كهربائية جديدة.. لكن أين الابتكار يا تويوتا؟
عالم السيارات
2026-01-16 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
169 شوهد
كشفت
تويوتا
عن طراز Urban Cruiser الكهربائي الجديد، في محاولة منها لاقتحام واحدة من أسرع الفئات نمواً في أوروبا وهي فئة الكروس أوفر الكهربائية المدمجة. خطوة تبدو جريئة… لكنها تطرح أسئلة كثيرة.
تويوتا
تقول إن هذه السيارة تملك "تصميماً قوياً، وتقنيات غنية، ومساحة داخلية واسعة". لكن عملياً، هذه وعود نسمعها من كل الشركات الآن.
التميز
أصبح
عملة نادرة
.. فهل نجحت تويوتا؟
تصميم SUV مع ملامح تويوتا الحديثة
بدلاً من لغة التصميم التقليدية، اعتمدت Urban Cruiser أسلوب "Urban Tech" الذي يتمثل بواجهة المطرقة، مصابيح ممتدة للخلف، هيكل عضلي.. نعم، المظهر أنيق.
لكن التصميم الخارجي ليس
الثورة
التي ينتظرها السوق. فالمنافسون الصينيون يقدمون جرأة وشاشات وإضاءة وتفاصيل أكثر تطرفًا وابتكارًا، وبأسعار أقل.
مقصورة عملية ومريحة ولكن ليست مبهرة
ركزت تويوتا على المساحة والعملية في تصميم Urban Cruiser الذي نال قاعدة عجلات يبلغ طولها 2,700 ملم، اضافة الى مقاعد خلفية منزلقة، تقسيم 40/20/40، ووضعية جلوس مرتفعة. وهنا لا بد من الاشارة الى أن التصميم الداخلي آمن.. وربما آمن أكثر مما يجب.
لكن السؤال الذي يرتسم هنا، لماذا لا نرى قفزة في جودة المواد أو التجهيزات مثلما تفعل BYD أو MG أو فولكسفاعن؟
خيارات البطارية جيدة ولكن ليست متفوقة
على صعيد القدرات، تقدم تويوتا Urban Cruiser خيارات متعددة من البطاريات:
- 49 kWh بقوة 144 حصاناً ونظام دفع أمامي
- 61 kWh بقوة 174 حصاناً ونظام دفع أمامي او 184 حصاناً مع نظام دفع AWD
المدى جيد والتسارع منطقي، لكن الأرقام ليست باهرة. وهنا تظهر مشكلة تويوتا لأن تقدمها في مجال السيارات الهجينة جعلها متأخرة فيالسيارات الكهربائية BEVsمقارنة بالمنافسين الذين أصبحوا أكثر نضجاً في المجال الكهربائي.
نظام AWD حقيقي
زودت Urban Cruiser بنظام دفع رباعي كهربائي مخصص للطرق الوعرة، ما يعد نقطة قوة لهذه المركبة، اضافة الى نظام التحكم بهبوط المنحدرات وقوة استجابة سريعة. وكلها مواصفات تؤكد هوية Urban Cruiser الوفية لتويوتا.
كذلك نالت جديدة تويوتا شاشات متصلة،
كاميرات
360، أنظمة مساعدة قيادة، ومجموعة من الأجهزة التي باتت أساسية في هذا العصر.
باختصار، Urban Cruiser سيارة عملية وعائلية ذات تصميم جيد ونظام AWD ملفت.. لكنها ليست انقلاباً في عالم السيارات الكهربائية. فتويوتا تلعب لعبة اللحاق بالركب. السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه:
هل يكفي اسم تويوتا لنجاحها في سوق مزدحم ومهووس بالتقنية والأسعار العدوانية؟
المنافسون لا ينتظرون. والأسواق لا ترحم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
