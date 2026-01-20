GR GT: عندما تحلم تويوتا بسيارة سباق للشارع

تمثل GR GT Concept قمة طموح الشركة اليابانية الرياضي في العصر الحديث، وهي ليست مجرد سيارة استعراضية، بل مشروع جاد يهدف إلى إعادة تعريف معنى "سيارة سباق مرخّصة للطرق". هذه السيارة تقف في الصف نفسه تاريخياً مع تويوتا 2000GT ولكزس LFA، لكنها تحمل فلسفة مختلفة: السائق أولاً، ودائماً.

GR GT: عندما تحلم بسيارة سباق للشارع

فلسفة التطوير: السائق في قلب القرار

ما يميز GR GT ليس الأرقام فقط، بل طريقة تطويرها. وقاد المشروع نفسه بالتعاون مع سائقي سباقات محترفين ومهندسين، ضمن نهج "فريق واحد". كل تفصيلة صُممت بعد الاستماع إلى السائق: كيف يجلس، كيف يرى الطريق، كيف يشعر بالسيارة عند الحد الأقصى.

قلبV8 هجين بروح سباق

تعتمدGR GT على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر، وهو الأول من نوعه لدى تويوتا في سيارة إنتاجية مدعوم بمحرك كهربائي ليولد:

- قوة تفوق 650 حصان.

- عزم يتجاوز 850 نيوتن متر.

صُمم المحرك ليكون مدمجاً وخفيفاً مع نظام تشحيم dry sump، وتم ربطه بناقل حركة خلفي لتحقيق توزيع وزن قريب من المثالي والذي يبلغ 45:55. أما النتيجة على الورق فتتمثل بأداء عنيف وتحكم متقدم.

هذا التعقيد الهجيني في سيارة رياضية خالصة قد يطرح تساؤلات حول الوزن النهائي، التكلفة، وسهولة الصيانة، خصوصاً إذا كانت السيارة موجهة للاستخدام اليومي وليس فقط كقطعة جامدة للزينة في الكاراج.



السباق قبل الشكل

تويوتا اتبعت نهجاً غير تقليدي يتمثل بالديناميكا الهوائية أولاً ثم التصميم. كما يعتمد الهيكل على أول شاصي ألمنيوم بالكامل في تاريخ تويوتا، مع استخدام ألياف الكربون لتقليل الوزن وزيادة الصلابة. نظرياً، السيارة قادرة على تجاوز 320 كلم/س، ما يفسر التركيز الشديد على الانسيابية والتبريد.

وظيفة قبل الفخامة

صُممت المقصورة الداخلية لتويوتا GR GT من منظور سائق سباقات مع وضعية قيادة منخفضة جداً، رؤية ممتازة وأزرار قريبة وسهلة الاستخدام.

