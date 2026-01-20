الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553685-639045030200049343.jpg
GR GT: عندما تحلم تويوتا بسيارة سباق للشارع
عالم السيارات
2026-01-20 | 05:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
155 شوهد
تمثل
تويوتا
GR GT Concept قمة طموح الشركة اليابانية الرياضي في العصر الحديث، وهي ليست مجرد سيارة استعراضية، بل مشروع جاد يهدف إلى إعادة تعريف معنى "سيارة سباق مرخّصة للطرق". هذه السيارة تقف في الصف نفسه تاريخياً مع تويوتا 2000GT ولكزس LFA، لكنها تحمل فلسفة مختلفة: السائق أولاً، ودائماً.
GR GT: عندما تحلم
تويوتا
بسيارة سباق للشارع
تمثل تويوتا GR GT Concept قمة طموح الشركة اليابانية الرياضي في العصر الحديث، وهي ليست مجرد سيارة استعراضية، بل مشروع جاد يهدف إلى إعادة تعريف معنى "سيارة سباق مرخّصة للطرق". هذه السيارة تقف في الصف نفسه تاريخياً مع تويوتا 2000GT ولكزس LFA، لكنها تحمل فلسفة مختلفة: السائق أولاً، ودائماً.
فلسفة التطوير: السائق في قلب القرار
ما يميز GR GT ليس الأرقام فقط، بل طريقة تطويرها. وقاد المشروع
أكيو تويودا
نفسه بالتعاون مع سائقي سباقات محترفين ومهندسين، ضمن نهج "فريق واحد". كل تفصيلة صُممت بعد الاستماع إلى السائق: كيف يجلس، كيف يرى الطريق، كيف يشعر بالسيارة عند الحد الأقصى.
هذا التوجه نادر اليوم، خاصة في زمن تسيطر فيه الشاشات والأنظمة الرقمية على تجربة القيادة.
قلبV8 هجين بروح سباق
تعتمدGR GT على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر، وهو الأول من نوعه لدى تويوتا في سيارة إنتاجية مدعوم بمحرك كهربائي ليولد:
- قوة تفوق 650 حصان.
- عزم يتجاوز 850 نيوتن متر.
صُمم المحرك ليكون مدمجاً وخفيفاً مع نظام تشحيم dry sump، وتم ربطه بناقل حركة خلفي لتحقيق توزيع وزن قريب من المثالي والذي يبلغ 45:55. أما النتيجة على الورق فتتمثل بأداء عنيف وتحكم متقدم.
هذا التعقيد الهجيني في سيارة رياضية خالصة قد يطرح تساؤلات حول الوزن النهائي، التكلفة، وسهولة الصيانة، خصوصاً إذا كانت السيارة موجهة للاستخدام اليومي وليس فقط كقطعة جامدة للزينة في الكاراج.
السباق قبل الشكل
تويوتا اتبعت نهجاً غير تقليدي يتمثل بالديناميكا الهوائية أولاً ثم التصميم. كما يعتمد الهيكل على أول شاصي ألمنيوم بالكامل في تاريخ تويوتا، مع استخدام ألياف الكربون لتقليل الوزن وزيادة الصلابة. نظرياً، السيارة قادرة على تجاوز 320 كلم/س، ما يفسر التركيز الشديد على الانسيابية والتبريد.
ولكي تكتمل صورة السوبركار نالت GR GT نظام تعليق مزدوج الأذرع، مكابح كربون-سيراميك من بريمبو، وإطارات من
ميشلان
Cup 2 أي أننا نتحدث عن مواصفات سيارات سوبركار حقيقية.
وظيفة قبل الفخامة
صُممت المقصورة الداخلية لتويوتا GR GT من منظور سائق سباقات مع وضعية قيادة منخفضة جداً، رؤية ممتازة وأزرار قريبة وسهلة الاستخدام.
لكنها ليست سيارة حلبة فقط، إذ تؤكد تويوتا أنها صالحة للاستخدام اليومي وهنا برأيي قد يكمن التحدي الأكبر.
مشروع جريء ولكن
يعتبر نموذج GR GT مشروع شجاع وطموح يعيد لتويوتا صورتها كصانع سيارات شغوف، لا مجرد علامة محافظة.
لكن النجاح الحقيقي سيتوقف طبعاً على السعر النهائي، الوزن الحقيقي ومدى التزام نسخة الإنتاج بروح المفهوم.
لذلك لا بد من الاشارة الى أنه إذا وصلت GR GT إلى الإنتاج كما وُعد، فقد تكون أهم سيارة رياضية صنعتها تويوتا منذ طرازLFA.
أما إذا تم تلطيفها أكثر من اللازم، فستبقى حلماً جميلاً لم يصل إلى عشّاق القيادة كما يجب. وهنا لا بد من سؤال جريء: هل تجرؤ تويوتا على تقديم سيارة رياضية متطرفة فعلاً، أم ستخضع لحسابات السوق؟
تويوتا
السومرية
سيارات
أكيو تويودا
اليابان
ميشلان
الرياض
