برشلونة يوسع الفارق مع الريال بانتصار على إلتشي
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554755-639053608300502393.jpg
بيجو 408 الجديدة: تصميم جريء وطموح أكبر من الواقع
عالم السيارات
2026-02-01 | 03:02
Alsumaria Tv
332 شوهد
بيجو لا تريد للـ 408 أن تكون مجرد سيارة أخرى في فئة C، بل بيان تصميم على أربع عجلات يتميز بمجموعة من المواصفات:
- مظهر مستقبلي
- تقنيات كهربائية متقدمة
- مقصورة فاخرة تعد بتجربة أقرب للقطاع الأعلى.
لكن السؤال الحقيقي: هل هذه قفزة نوعية حقيقية… أو مجرد ضجيج بصري وتسويقي مغلف بالأرقام؟ لنرى سوياً.
تصميم يكسر الملل الأوروبي
تدخل بيجو 408 الجديدة قلب الفئة C بثقة واضحة، مستهدفة شريحة تبحث عن
التميز
قبل العملية. كذلك يسمح لها تصميمها الفاستباك، مع توقيع الإضاءة الثلاثي والشعار المضيء في الخلف، بأن تكون واحدة من أكثر السيارات لفتًا للانتباه في فئتها. بصريًا، تتفوق على معظم المنافسين الأوروبيين واليابانيين الذين ما زالوا يلعبون بأمان.
الصدمة الحقيقية… من الداخل
شخصياً، رأيت بالمقصورة الداخلية نقطة قوة وصدمة حقيقية من خلال شاشة عدادات رقمية محسّنة، i-Toggles ذكية، خامات أفضل من المتوسط، ومساحة خلفية وصندوق أمتعة يتفوقان على أغلب سيارات الفئة. كذلك تقدم هذه المركبة الجديدة من بيجو مستوى قريب من سيارات الفئة الأعلى من حيث الراحة وجودة الجلوس، خاصة مع مقاعد AGR.
قوة ناعمة وحدود واضحة
تقنيًا، تقدم بيجو تشكيلة واسعة من أنظمة الدفع:
- هايبرد خفيف
- هايبرد قابل للشحن
- نسخة كهربائية كاملة بقوة 213 حصان ومدى يصل إلى 456 كلم. تجدر الاشارة الى أن الاستهلاك الكهربائي المعلن منخفض، وسرعة الشحن جيدة، وتجربة الاستخدام اليومي تبدو مدروسة، خصوصًا مع أنظمة التخطيط الذكي للرحلات وميزة Plug & Charge.
لكن خلف هذه الصورة المتكاملة، تظهر بعض علامات المبالغة:
1- الأداء ليس رياضيًا كما يوحي التصميم. التركيز على الراحة والكفاءة جاء على حساب الإحساس الديناميكي الحقيقي، خاصة مقارنة بمنافسين من
ألمانيا
او
اليابان
من حيث توازن القيادة.
2- نسخة الـPlug-in Hybrid معقدة تقنيًا وباهظة، وقد لا تكون مجدية اقتصاديًا خارج المدن أو بدون شحن منتظم.
3- لا شك بأن الاعتماد الكبير على الشاشات والأنظمة الرقمية قد يرضي عشاق التكنولوجيا، لكنه يضيف تعقيدًا واستهلاكًا ذهنيًا أثناء القيادة اليومية.
4- السعر المتوقع غير المعلن يضعها في مواجهة مباشرة مع سيارات أكثر نضجًا تقنيًا وأقوى قيمة إعادة بيع.
بيجو 408 ليست سيارة سيئة، بل ذكية في تموضعها لأنها تجمع بين الأناقة، العملية، والتقنيات الحديثة. لكنها لا تعيد تعريف الفئة بقدر ما تعيد تغليفها بشكل أكثر جرأة. كما تمثل خياراً جذاباً لمن يريد سيارة مختلفة الشكل ومريحة وغنية بالتقنيات، لكنها ليست ثورة هندسية ولا الصفقة المثالية لعشاق القيادة أو الباحثين عن أفضل قيمة مقابل السعر.
