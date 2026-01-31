بدء فصل جديد لقطاع السيارات في الموصل

وقالت الشركة في بيان، ورد لـ ، إن "المعرض الجديد في سيوفر للعملاء والزوار راحة أكثر في الوصول إلى المعرض القريب إليهم لمشاهدة جميع موديلات سيارات نيسان والاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لاختيار ما يحبونه بكل سهولة، حيث سيكون معرض نيسان السور في الموصل، إحدى منصات الإطلاق والكشف عن أحدث السيارات وآخر العروض المقدمة من مما يتيح للعملاء البقاء على تواصل دائم ومعرفة متجددة بكل ما يتعلق بسيارات نيسان والعروض المقدمة عليها من شركة السور الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في ".وبينت، أن "هذا الافتتاح هو محطة مهمة في مسيرة نيسان في العراق، وبداية فصل جديد لقطاع السيارات في مدينة الموصل على وجه الخصوص، بما يعكس التزام الشركة طويل الأمد بتطوير السوق، وتعزيز معايير الجودة، وتقديم حلول مبتكرة تركز على تلبية احتياجات العملاء، ويوفّر للضيوف تجربة شاملة ومتكاملة لعلامة نيسان".وأكدت، أن "الافتتاح يأتي الرؤية الاستراتيجية لنيسان العراق للنمو والتوسع، والتي تشمل مواصلة توسيع شبكة معارضها ومراكز خدماتها في مختلف أنحاء البلاد، وطرح أحدث طرازات نيسان وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة عالميًا، إلى جانب تطوير خدمات ما بعد البيع"، مبينة أن "هذه المبادرات تهدف إلى دعم وتنشيط الحركة التجارية والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة في المنطقة".من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان السور أحمد مشير شريف، "بينما نمضي قدمًا في استراتيجيتنا للتوسع واحتضان فرص النمو الجديدة، يسعدنا أن نفتتح أول معرض للسيارات الجديدة مع هوية نيسان الحديثة في العراق لتعزيز تواجد نيسان السور، والتزاماً منا اتجاه تلبية التوقعات والمتطلبات في السوق المحلي، وقع اختيارنا على الموصل، لنكون أقرب الى جميع عملائنا ولكي نمنحهم تجربة مثالية لاكتشاف أحدث الموديلات من نيسان التي تناسب جميع أفراد العائلة".جدير بالذكر أن شركة نيسان السور، تعد الوكيل الحصري لعلامة نيسان في العراق، حيث تقوم بتسويق مجموعة متكاملة من مركبات نيسان. وتشرف الشركة على عملياتها في منطقتين رئيسيتين هما، المنطقة الوسطى والجنوبية ( ،الموصل، النجف)، وإقليم (أربيل، ، زاخو).