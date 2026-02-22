الصفحة الرئيسية
منزل رولز رويس 2026: قصر متنقل يغير قواعد الفخامة على الطريق
عالم السيارات
2026-02-22 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3 شوهد
أطلقت رولز
رويس
في 2026 رؤية جديدة تمامًا لعالم السيارات الفاخرة بتقديم المنزل المتحرك الفاخر Rolls Royce Motorhome، وهو مشروع غير مسبوق يجمع بين أداء خارق وفخامة لا تضاهى في بيئة متنقلة.
710 أحصنة من الفخامة القوية
يتميز هذا الطراز بمحرك V12 سعة 6.75 لتر، مزدوج التوربو يولد حوالي 710 أحصنة، ما يوفر تسارعًا انسيابيًا وقدرة كافية للتعامل مع وزن وحجم المركبة الضخم على الطرق السريعة والطرق المتعرجة دون إجهاد محسوس. كذلك تمنح نظام التعليق الهوائي المتكيف وتقنيات القيادة المتقدمة شعورًا بالراحة يشبه إلى حد كبير ما تقدمه سيارات فانتوم الفاخرة، رغم أن هذا النوع من المحركات لم يعد جديدًا على رولز
رويس
.
تصميم فاخر يختفي وراء خطوط RV التقليدية
من الخارج، يحافظ المنزل المتحرك على بصمة تصميم رولز رويس المميزة من حيث الشبكة الأمامية الضخمة والخطوط الأنيقة التي تقلل من مظهر الـ RV التقليدي وتمنحه حضورًا أرفع وأكثر دفئًا. أما المقصورة الداخلية فهي قفزة نوعية لما يمكن توقعه من منزل على عجلات:
- مساحات فاخرة بتشطيبات من الجلد والخشب النادر
- مساحات جلوس تشبه صالونات الفنادق الخمس نجوم
- نظام إضاءة محيطي مخصص
- مقاصد رؤية بانورامية مع خاصية التعتيم
صالون متنقل يشبه شقق الخمس نجوم
من الداخل، يضم منزل رولز-رويس المتحرك
غرفة
نوم كبيرة، منطقة للمعيشة وأخرى للطعام بتشطيبات راقية، وحتى مناطق تخزين ذكية، ما يجعلها أقرب إلى شقة متكاملة على الطريق بدلًا من مجرد مركبة تنقل. الأنظمة التقنية متقدمة وتشمل واجهة تحكم مركزية تتحكم في المناخ، الترفيه، الإضاءة وأنظمة السلامة، إلى جانب مزايا مساعدة السائق.
فخامة أو عملية؟ السؤال الحقيقي خلف قمة الأداء
من حيث التجربة الواقعية، من الواضح أن رولز-رويس أرادت إعادة تعريف الفخامة في فئة الـ RV وليس فقط إضافة تصميم جميل أو قوة محرك عالية. وهذا النموذج يحقق ذلك إلى حد كبير على صعيد الراحة والرفاهية، لكنه يطرح سؤالًا حقيقيًا حول القيمة مقابل السعر والاستخدام العملي. بطبيعته الضخمة جدًا، وبما أن السعر المتوقع يتجاوز الملايين ولا تتوفر أرقام رسمية بعد، فإن هذا المنزل المتنقل مخصص لقاعدة محدودة جدًا من الأثرياء، ولا يقدم حلولًا عملية تختلف كثيرًا عن نماذج RV الفاخرة الأخرى التي قد توفر تكنولوجيا مماثلة بتكلفة أقل بكثير.
من ناحية الأداء، وفي حين يجذب محرك الـ V12 القوي عشاق القوة والفخامة التقليدية، فإن استخدام هذا المحرك في مركبة بهذا الحجم ليس طموحًا تكنولوجيًا بقدر ما هو إعلان عن الأداء المبهر؛ فالكفاءة مقابل استهلاك الوقود والحجم الكبير يطرحان تساؤلات حول جدوى اختيار محرك طويل الأمد في عالم يتجه نحو الكهرباء وتوفير الطاقة.
خطوة جريئة نحو المستقبل النخبوي: فخامة خارقة لشريحة محدودة
باختصار، يمثل المنزل المتحرك من رولز-رويس 2026 خطوة جريئة نحو إعادة تعريف السفر الفاخر على الطرق، لكنه يبقى منتجًا نخبويًا جدًا، يقدّم فخامة خارقة أكثر من الحلول العملية، ويخدم شريحة صغيرة جدًا من العملاء الذين يرغبون في امتلاك "قصر متنقل" أكثر من مجرد RV متكامل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
