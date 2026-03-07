الصفحة الرئيسية
جولة كهربائية على العام 2005: عام سقوط الأقنعة في سوق السيارات الكهربائية
جولة كهربائية على العام 2005: عام سقوط الأقنعة في سوق السيارات الكهربائية
عالم السيارات
2026-03-07 | 03:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
117 شوهد
ما كان يُسوَّق على أنه سباق تقني نظيف تحوّل في 2025 إلى معركة بقاء صناعية بلا شعارات. أرقام المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية لم تعد تكافئ من يملك الضجيج الإعلامي، بل من يسيطر على سلاسل التوريد، التسعير، وسرعة التنفيذ. وهنا بدأت بعض الأسماء الكبيرة بالاهتزاز بينما صعدت أخرى بلا استئذان.
BYD: من "قصة صينية" إلى ماكينة تبتلع السوق
بيانات 2025 تكشف بوضوح أن BYD لم تعد مجرد قصة صعود صيني، بل أصبحت لاعبًا مهيمنًا فعليًا على سوق السيارات الكهربائية عالميًا. وعلى الرغم من تباطؤ نموها مقارنة بالعام السابق، إلا أن الفارق بينها وبين أقرب منافسيها ما زال مريحًا، ويعكس نموذجًا صناعيًا متكاملًا يتمثل بالتالي:
- تصنيع البطاريات.
- تنويع الطرازات.
- تسعير عدواني يصعب مجاراته.
BYD لا تبيع الحلم، بل تبيع المنتج، وهذا ما يريده السوق الآن.
تيسلا: عندما يتعب الرائد ويستيقظ المنافسون
في المقابل، تبدو تيسلا في 2025 أقل ثقة من أي وقت مضى. تراجع المبيعات بنسبة 5٪ ليس رقمًا عابرًا، بل مؤشر على إرهاق استراتيجي. تشكيلة محدودة، تحديثات بطيئة، وتسويق يعتمد أكثر من اللازم على صورة الماضي. تيسلا ما زالت قوية تقنيًا، لكنها لم تعد المرجع المطلق، والأسوأ أنها لم تعد تفرض الإيقاع على السوق كما كانت تفعل.
Geely: الصعود الصامت الذي يقلق الكبار
أما المفاجأة الحقيقية فهي Geely، التي لعبت بهدوء وقطفت النتائج. نموها السريع وتقدمها إلى المركز الثالث، بل وتجاوز Tesla في بعض الفترات، يثبت أن الاستراتيجية متعددة العلامات مع فولفو، بولستار، وزيكر وغيرها بدأت تؤتي ثمارها. Geely لا تصرخ عالياً، لكنها تتقدم بخطوات محسوبة، وقد تكون المرشح الأجدى لقلب موازين المركز الثاني قريبًا.
الصينيون الجدد يضغطون والأوروبيون يلهثون
اللافت أيضًا هو الزخم القادم من الشركات الصينية الحديثة مثل Leapmotor وXpeng وXiaomi، التي لا تكتفي بتقليد الكبار بل تضغط عليهم تقنيًا وتسعيريًا. في المقابل، حققت بعض العلامات الأوروبية مثل أودي وسكودا أرقامًا قياسية شهرية، لكنها ما زالت تلعب دور اللحاق وليس القيادة، مع سيارات كهربائية جيدة تقنيًا لكنها مثقلة بالكلفة وبطء القرار.
بين جرأة الصينيين وبطء أوروبا: من يقود ومن يلاحق؟
سوق السيارات الكهربائية في 2025 لم يعد ساحة ابتكار بقدر ما أصبح اختبارًا للواقعية الصناعية. باختصار:
- BYD تقود بلا ضجيج
- تيسلا تعيش أول أزمة هوية حقيقية
- Geely تتحرك كخطر صامت.
المرحلة القادمة لن تكافئ من يرفع الصوت، بل من يعرف كيف يصنع ويبيع بسرعة. هذه ليست ثورة جديدة، بل غربلة قاسية ومن لا يتأقلم، سيُقصى.
في النهاية... لمن الحسم؟
من موقع خبرتي التي تتجاوز عشرين عاماً في صناعة السيارات، ما تكشفه أرقام 2025 ليس تحوّلًا تقنيًا بل تحوّلًا في ميزان القوة الصناعية. ومن المؤكد بأن مستقبل السيارات الكهربائية لن يُحسم بمن يملك أفضل محرك أو شاشة، بل بمن يسيطر على البطارية، الكلفة، وسرعة اتخاذ القرار.
الصين
، بقيادة BYD ومن خلفها Geely، حسمت هذه المعركة مبكرًا عبر التكامل العمودي والتسعير الواقعي، بينما بدأت أوروبا والولايات المتحدة بدفع ثمن البطء التنظيمي والاعتماد المفرط على الصورة الذهنية للعلامة. ومن الطبيعي بأن تيسلا ستبقى لاعبًا مؤثرًا، لكنها إن لم تجدد رؤيتها وتنوع منتجاتها، ستتحول من قائد ثورة إلى مشارك قوي فقط. وستشهد المرحلة المقبلة نهاية التهويل وبداية التصفية:
- علامات ستختفي
- أخرى ستندمج
ومن الطبيعي بأن الفائز هو من يتعامل مع السيارة الكهربائية كمنتج جماهيري لا كاستعراض تكنولوجي. الصناعة تتجه نحو النضج القاسي لا الرومانسية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
حروب السيارات الكهربائية 2026: أفضل السيارات الكهربائية قيمةً تحت الـ 50 ألف دولار
03:00 | 2026-01-24
السيارة الكهربائية في العراق: ثورة مبكرة أو مغامرة غير محسوبة في العام 2026؟
09:43 | 2026-02-25
في العراق.. تحويل عادم السيارات إلى طاقة كهربائية
01:32 | 2026-02-26
الكهرباء تدخل السوق العراقي: صعود السيارات الهجينة وبدايات المركبات الكهربائية
03:38 | 2026-01-11
الملف الذي لا يريد أحد فتحه: العدادات المعدّلة
11:52 | 2026-03-06
من أيقونة إلى أسطورة: كيف أعادت Singer تعريف بورشه 911
10:07 | 2026-03-05
بيرتوني Runabout: نحت إيطالي جميل على حافة التكرار
02:26 | 2026-03-03
ارتفاع أسعار السيارات في 2026: هل يتحوّل العراق من مستهلك إلى ساحة احتكار؟
02:18 | 2026-03-03
ماكلارين أرتورا سبايدر MCL39: فخامة بطعم البطولة
03:00 | 2026-03-01
مرسيدس الفئة S: الكمال الذي يطرح أسئلة
04:46 | 2026-02-26
