جولة كهربائية على العام 2005: عام سقوط الأقنعة في سوق السيارات الكهربائية

ما كان يُسوَّق على أنه سباق تقني نظيف تحوّل في 2025 إلى معركة بقاء صناعية بلا شعارات. أرقام المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية لم تعد تكافئ من يملك الضجيج الإعلامي، بل من يسيطر على سلاسل التوريد، التسعير، وسرعة التنفيذ. وهنا بدأت بعض الأسماء الكبيرة بالاهتزاز بينما صعدت أخرى بلا استئذان.



BYD: من "قصة صينية" إلى ماكينة تبتلع السوق

بيانات 2025 تكشف بوضوح أن BYD لم تعد مجرد قصة صعود صيني، بل أصبحت لاعبًا مهيمنًا فعليًا على سوق السيارات الكهربائية عالميًا. وعلى الرغم من تباطؤ نموها مقارنة بالعام السابق، إلا أن الفارق بينها وبين أقرب منافسيها ما زال مريحًا، ويعكس نموذجًا صناعيًا متكاملًا يتمثل بالتالي:

- تصنيع البطاريات.

- تنويع الطرازات.

- تسعير عدواني يصعب مجاراته.

تيسلا: عندما يتعب الرائد ويستيقظ المنافسون

في المقابل، تبدو تيسلا في 2025 أقل ثقة من أي وقت مضى. تراجع المبيعات بنسبة 5٪ ليس رقمًا عابرًا، بل مؤشر على إرهاق استراتيجي. تشكيلة محدودة، تحديثات بطيئة، وتسويق يعتمد أكثر من اللازم على صورة الماضي. تيسلا ما زالت قوية تقنيًا، لكنها لم تعد المرجع المطلق، والأسوأ أنها لم تعد تفرض الإيقاع على السوق كما كانت تفعل.



Geely: الصعود الصامت الذي يقلق الكبار

أما المفاجأة الحقيقية فهي Geely، التي لعبت بهدوء وقطفت النتائج. نموها السريع وتقدمها إلى المركز الثالث، بل وتجاوز Tesla في بعض الفترات، يثبت أن الاستراتيجية متعددة العلامات مع فولفو، بولستار، وزيكر وغيرها بدأت تؤتي ثمارها. Geely لا تصرخ عالياً، لكنها تتقدم بخطوات محسوبة، وقد تكون المرشح الأجدى لقلب موازين المركز الثاني قريبًا.



الصينيون الجدد يضغطون والأوروبيون يلهثون

اللافت أيضًا هو الزخم القادم من الشركات الصينية الحديثة مثل Leapmotor وXpeng وXiaomi، التي لا تكتفي بتقليد الكبار بل تضغط عليهم تقنيًا وتسعيريًا. في المقابل، حققت بعض العلامات الأوروبية مثل أودي وسكودا أرقامًا قياسية شهرية، لكنها ما زالت تلعب دور اللحاق وليس القيادة، مع سيارات كهربائية جيدة تقنيًا لكنها مثقلة بالكلفة وبطء القرار.



بين جرأة الصينيين وبطء أوروبا: من يقود ومن يلاحق؟

سوق السيارات الكهربائية في 2025 لم يعد ساحة ابتكار بقدر ما أصبح اختبارًا للواقعية الصناعية. باختصار:

- BYD تقود بلا ضجيج

- تيسلا تعيش أول أزمة هوية حقيقية

- Geely تتحرك كخطر صامت.

سوق السيارات الكهربائية في 2025 لم يعد ساحة ابتكار بقدر ما أصبح اختبارًا للواقعية الصناعية. باختصار:

- BYD تقود بلا ضجيج

- تيسلا تعيش أول أزمة هوية حقيقية

- Geely تتحرك كخطر صامت.

المرحلة القادمة لن تكافئ من يرفع الصوت، بل من يعرف كيف يصنع ويبيع بسرعة. هذه ليست ثورة جديدة، بل غربلة قاسية ومن لا يتأقلم، سيُقصى.