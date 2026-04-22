واشنطن تخطط لرفع الميزانية المخصصة لاحتياجات الناتو
نيسان Z لعام 2027: عودة صادقة للقيادة بتحديث محدود الطموح
عالم السيارات
2026-04-22 | 03:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
198 شوهد
في زمن تتحول فيه السيارات الرياضية نحو الكهرباء والتعقيد الرقمي، تعود نيسان Z لتراهن على شيء مختلف وهو متعة القيادة التقليدية.
أخيراً، يضيف الإصدار المحدث لعام 2027، وخاصة نيسان Z نيسمو، ناقل حركة يدوي، لكن هل هذا يكفي ليعيدها إلى قلب المنافسة، أم أنه مجرد تصحيح متأخر؟
ما تفعله بشكل أفضل
أخيراً، قررت نيسان أن تستمع لعشاق طراز Z من خلال إدخال ناقل الحركة اليدوي في نسخة نيسمو الذي لا يعد مجرد خيار إضافي، بل خطوة ضرورية لاستعادة هوية السيارة. التجربة هنا تبدو أكثر نقاءً، مع تغييرات هندسية حقيقية:
- مسافة تبديل أقصر
- استجابة أسرع
- تفاعل ميكانيكي واضح يفتقده كثير من المنافسين.
تحسينات المكابح المأخوذة من نيسان GT-R ليست تجميلية. ومن جهة ثانية، يعالج تقليل الحرارة وتحسين التبريد واحدة من أكبر مشاكل القيادة على الحلبات المتمثل بفقدان الأداء مع الاستخدام المكثف.
كما أن تعديلات نظام التوجيه وتقليل الاحتكاك بنسبة 20% تعني قيادة أكثر دقة وسلاسة، وهذا تحديداً ما يبحث عنه السائق الحقيقي، وليس الأرقام فقط.
أين تخيب التوقعات
رغم كل هذا، يبدو التحديث محدود الطموح. فالقوة بقيت عند 420 حصان، في وقت تتسارع فيه المنافسة بشكل كبير، خاصة مع دخول سيارات كهربائية تقدم أرقاماً أعلى بكثير.
ومما لا شك فيه بأن التصميم الخارجي بالكاد تغير، حيث لا تكفي بعض اللمسات على الواجهة الأمامية ولون جديد إعطاء إحساس "جيل جديد". فالسيارة لا تزال تبدو كنسخة محسنة، وليس كمنتج متجدد بالكامل.
أما في الداخل، فالتحديثات التقنية مثل الشحن اللاسلكي تبدو ثانوية. وفي عصر الشاشات الذكية وتجارب المستخدم المتقدمة، المقصورة هنا لا تقدم قفزة نوعية، بل مجرد تحسينات تدريجية.
هل هي تقدم حقيقي أم مجرد تحسين متأخر؟
هذه ليست ثورة. ما نراه هو تصحيح لمسار أكثر منه تطوير جذري. تعود نيسان إلى الأساسيات:
- قيادة ممتعة
- ناقل يدوي
- تحكم أفضل.
لكن في المقابل، لم تواكب جديدة نيسان التحول الكبير في الصناعة نحو الأداء الكهربائي والتكنولوجيا المتقدمة.
باختصار، أشير في النهاية بأن نيسان Z نيسمو 2027 سيارة موجهة لعشاق القيادة الحقيقيين، وتقدم تجربة ميكانيكية صادقة تفتقدها كثير من السيارات الحديثة لكنها في الوقت نفسه تبدو وكأنها وصلت متأخرة بخطوة عن تطور السوق. خيار ممتع لعشاق المدرسة القديمة، لكنه محدود الجاذبية خارج هذه الدائرة.
مقالات ذات صلة
كرايسلر باسيفيكا 2027: تحديث ذكي لملك الفان أو محاولة لإطالة عمر الفكرة؟
07:13 | 2026-04-08
نيسان أكس-ترايل 2026: تحديث صاخب لسيارة عائلية بلا قفزة حقيقية
03:00 | 2026-04-10
صادقون ترد على دولة القانون: حافظوا على وحدة الاطار التنسيقي
10:45 | 2026-02-08
مازدا CX-6e: أناقة كهربائية جريئة بطموح أوروبي كبير
05:36 | 2026-02-03
اول رد رسمي حول سرقة الولايات المتحدة "الغيوم" العراقية
محليات
68.3%
07:47 | 2026-04-20
اول رد رسمي حول سرقة الولايات المتحدة "الغيوم" العراقية
07:47 | 2026-04-20
بالصور.. افتتاح اطول جسر في العراق فوق بحيرة حمرين: قرابة 8 كيلو متر
محليات
14.93%
10:04 | 2026-04-21
بالصور.. افتتاح اطول جسر في العراق فوق بحيرة حمرين: قرابة 8 كيلو متر
10:04 | 2026-04-21
مع إغلاق التداولات.. الدولار يرتفع في بغداد وأربيل
اقتصاد
8.72%
09:30 | 2026-04-20
مع إغلاق التداولات.. الدولار يرتفع في بغداد وأربيل
09:30 | 2026-04-20
نحو الارتفاع .. تحديث جديد لأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
اقتصاد
8.05%
03:44 | 2026-04-22
نحو الارتفاع .. تحديث جديد لأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:44 | 2026-04-22
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
عشرين
الوقت ينفد داخل الإطار… إما رئيس وزراء أو أزمة دستورية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-21
13:30 | 2026-04-21
عشرين
الوقت ينفد داخل الإطار… إما رئيس وزراء أو أزمة دستورية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-21
Live Talk
انتحال الشخصية بين النص القانوني والتطبيق العملي في العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-21
11:00 | 2026-04-21
Live Talk
انتحال الشخصية بين النص القانوني والتطبيق العملي في العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
ناس وناس
ساحة الخلاني في بغداد - الحلقة ٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-22
عشرين
الوقت ينفد داخل الإطار… إما رئيس وزراء أو أزمة دستورية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-21
عشرين
الوقت ينفد داخل الإطار… إما رئيس وزراء أو أزمة دستورية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-21
Live Talk
انتحال الشخصية بين النص القانوني والتطبيق العملي في العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-21
Live Talk
انتحال الشخصية بين النص القانوني والتطبيق العملي في العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
