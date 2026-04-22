نيسان Z لعام 2027: عودة صادقة للقيادة بتحديث محدود الطموح

عالم السيارات

2026-04-22 | 03:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نيسان Z لعام 2027: عودة صادقة للقيادة بتحديث محدود الطموح
198 شوهد

في زمن تتحول فيه السيارات الرياضية نحو الكهرباء والتعقيد الرقمي، تعود نيسان Z لتراهن على شيء مختلف وهو متعة القيادة التقليدية.

أخيراً، يضيف الإصدار المحدث لعام 2027، وخاصة نيسان Z نيسمو، ناقل حركة يدوي، لكن هل هذا يكفي ليعيدها إلى قلب المنافسة، أم أنه مجرد تصحيح متأخر؟

ما تفعله بشكل أفضل
أخيراً، قررت نيسان أن تستمع لعشاق طراز Z من خلال إدخال ناقل الحركة اليدوي في نسخة نيسمو الذي لا يعد مجرد خيار إضافي، بل خطوة ضرورية لاستعادة هوية السيارة. التجربة هنا تبدو أكثر نقاءً، مع تغييرات هندسية حقيقية:
- مسافة تبديل أقصر
- استجابة أسرع
- تفاعل ميكانيكي واضح يفتقده كثير من المنافسين.
تحسينات المكابح المأخوذة من نيسان GT-R ليست تجميلية. ومن جهة ثانية، يعالج تقليل الحرارة وتحسين التبريد واحدة من أكبر مشاكل القيادة على الحلبات المتمثل بفقدان الأداء مع الاستخدام المكثف.
كما أن تعديلات نظام التوجيه وتقليل الاحتكاك بنسبة 20% تعني قيادة أكثر دقة وسلاسة، وهذا تحديداً ما يبحث عنه السائق الحقيقي، وليس الأرقام فقط.
 
 

أين تخيب التوقعات
رغم كل هذا، يبدو التحديث محدود الطموح. فالقوة بقيت عند 420 حصان، في وقت تتسارع فيه المنافسة بشكل كبير، خاصة مع دخول سيارات كهربائية تقدم أرقاماً أعلى بكثير.
ومما لا شك فيه بأن التصميم الخارجي بالكاد تغير، حيث لا تكفي بعض اللمسات على الواجهة الأمامية ولون جديد إعطاء إحساس "جيل جديد". فالسيارة لا تزال تبدو كنسخة محسنة، وليس كمنتج متجدد بالكامل.
أما في الداخل، فالتحديثات التقنية مثل الشحن اللاسلكي تبدو ثانوية. وفي عصر الشاشات الذكية وتجارب المستخدم المتقدمة، المقصورة هنا لا تقدم قفزة نوعية، بل مجرد تحسينات تدريجية.


هل هي تقدم حقيقي أم مجرد تحسين متأخر؟
هذه ليست ثورة. ما نراه هو تصحيح لمسار أكثر منه تطوير جذري. تعود نيسان إلى الأساسيات:
- قيادة ممتعة
- ناقل يدوي
- تحكم أفضل.
لكن في المقابل، لم تواكب جديدة نيسان التحول الكبير في الصناعة نحو الأداء الكهربائي والتكنولوجيا المتقدمة.
 

باختصار، أشير في النهاية بأن نيسان Z نيسمو 2027 سيارة موجهة لعشاق القيادة الحقيقيين، وتقدم تجربة ميكانيكية صادقة تفتقدها كثير من السيارات الحديثة لكنها في الوقت نفسه تبدو وكأنها وصلت متأخرة بخطوة عن تطور السوق. خيار ممتع لعشاق المدرسة القديمة، لكنه محدود الجاذبية خارج هذه الدائرة.

