"الاخبار" تكشف السيناريوهات المحتملة أمام العراق لتصدير نفطه بعد قرار تركيا الأخير

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رونالدو يسجل "هاتريك" في شباك رايو آفي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"الاخبار" تكشف السيناريوهات المحتملة أمام العراق لتصدير نفطه بعد قرار تركيا الأخير

اقتصاد

2025-08-08 | 04:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;الاخبار&quot; تكشف السيناريوهات المحتملة أمام العراق لتصدير نفطه بعد قرار تركيا الأخير
المصدر:
الاخبار
650 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في تقرير مفصل، عن السيناريوهات المحتملة أمام العراق لتصدير نفطه، بعد قرار تركيا عدم تجديد اتفاق تصدير النفط العراقي عبر أراضيها. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة من شأنها إعادة رسم خريطة أنابيب نقل النفط والغاز في المنطقة.

وتقول الصحيفة انه "أياً كانت الأسباب، سياسية أو اقتصادية، التي دعت تركيا إلى عدم تجديد اتفاق تصدير النفط العراقي عبر أراضيها، والموقّع قبل نحو خمسة عقود، فإن من شأن الخطوة إعادة تركيب خريطة توزيع أنابيب نقل النفط والغاز في المنطقة لعقود قادمة. ولهذا، إن التحدّي الأساسي الذي تواجهه دول كالأردن وسوريا، يتمثّل بمحاولة كلّ منها إيجاد موطئ قدم لها على هذه الخريطة، وبالتالي ضمان تحقيق إيرادات ليست بالقليلة جرّاء مرور الأنابيب في أراضيها، وتأمين بعض احتياجاتها من النفط والغاز".

وتضيف، "ومن الساذج، هنا، الاعتقاد بأن إنهاء أنقرة الاتفاق المشار إليه آنفاً، يعني قبولها بتحييد نفسها كوجهة رئيسية لتصدير النفط العراقي، وربّما لاحقاً الإيراني أيضاً، لِما يترتّب على ذلك من خسارة ورقة سياسية قبل أن تكون اقتصادية. وما تم تسريبه عن رغبة تركيا في إنشاء خط أنابيب جديد يربط البصرة بميناء "جيهان" بطاقة يومية قدْرها 2.2 مليون برميل، يمثّل دليلاً على السعي التركي إلى الاحتفاظ بصادرات النفط العراقي، إنما بحسابات جديدة. لكن، ماذا عن سوريا التي كانت قبل ثمانينيات القرن الماضي وجهةً أساسية لصادرات النفط العراقي عبر خط الأنابيب الشهير؟".

ثلاثة خيارات... بلا تركيا
في ضوء القرار التركي الأخير، يبدو أن أمام العراق ثلاثة سيناريوات رئيسية – بحسب الصيحفة -، هي:

- الأول، يتمثّل بزيادة كمّية صادراته النفطية عبر ميناء "الفاو"، ولكنه سيكون هنا محكوماً بمحدودية قدرة الميناء على استيعاب كامل الكمية التي كانت تُصدّر عبر ميناء "جيهان" التركي، فضلاً عن مخاطر التوتّرات السياسية والعسكرية في المنطقة، والتي وصلت، خلال العدوان الإسرائيلي - الأميركي الأخير على إيران، إلى حدّ التهديد بإمكانية إغلاق مضيق هرمز أمام مرور ناقلات النفط والغاز. ولذلك، إن "الفاو" ربّما يمثل خياراً مساعداً، ولكنه لا يرقى إلى أن يشكّل بديلاً اقتصاديّاً مستداماً لصادرات النفط العراقية، البالغة حوالى 3.6 ملايين برميل يومياً، والرغبة في زيادتها مستقبلاً.
 
-السيناريو الثاني، كانت بغداد قد طرحته رسمياً قبل عدّة سنوات على الحكومة الأردنية، ويقضي بمدّ خط أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر ميناء "العقبة". وبحسب ما تضمّنه العرض العراقي آنذاك، كان الأردن سيحصل، في مقابل ذلك، على كميات من النفط العراقي للاستهلاك المحلّي بأسعار تفضيلية، فضلاً عن استيفائه رسوم العبور المعتادة. ويمثّل هذا الخيار، برأي المسؤولين العراقيين، البديل الاقتصادي الأفضل؛ بالنظر إلى كلفته الأقلّ مقارنة بإنشاء خط جديد مع تركيا، والخضوع لابتزازها سياسيّاً واقتصاديّاً، فضلًا عن أن إعادة تشغيل الخطّ الذي يمتدّ عبر الأراضي السورية وصولاً إلى ميناء "بانياس"، دونه صعوبات عدّة. لكن تبقى مسألة تمويل عملية إنشاء خطّ العراق - الأردن أحد التحدّيات التي تواجه الحكومة الأردنية.

-السيناريو الثالث، يكمن في التوجّه نحو البوابة السورية. وهنا، يحضر اقتراح كانت قد تقدّمت به وزارة النفط السورية، قبل عدّة سنوات، إلى الجانب العراقي، وفقاً لما قاله مسؤول نفطي سابق. وتضمّن ذلك المقترح، العمل على محورَين: الأول، إنشاء خطّ أنابيب موازٍ للخطّ الموجود حالياً، بالنظر إلى الطاقة الاستيعابية المحدودة للأخير، المتوقّف عن العمل منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ والثاني، صيانة الخطّ الحالي واستثماره بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من إنشاء الجديد.

لكن ذلك دونه تحدّيات ليست بالقليلة، أهمها: وجود تنظيم "داعش" في البادية، وإمكانية استهدافه المتكرّر للمشروع، لا سيما في المقاطع التي يحظى بوجود كبير فيها، والكلفة العالية والوقت الطويل اللذين يحتاجهما هذا المخطط، والضرر الكبير الذي تعرّضت له بعض مقاطع الخط القديم ومحطّاته، إضافة إلى كونه غير مجدٍ اقتصاديّاً على المديين المتوسط والطويل، ويمكن أن يكون مصدراً لتلوّث بيئي.

ووفقاً للمعطيات – بحسب الصحيفة - فإن بغداد كانت "ميّالة"، طوال السنوات السابقة، إلى اعتماد الخيار السوري، وجرى، لهذا الغرض، توقيع عدّة مذكرات تفاهم، إلّا أن استمرار العقوبات الغربية على دمشق، ووجود القوات الأميركية في قاعدة "التنف"، حالا دون تنفيذ تلك المذكرات. ومع سقوط النظام السابق، ورفض بعض الأحزاب العراقية الرئيسية توسيع مجالات التعاون مع الإدارة السورية الانتقالية، فإن احتمال لجوء بغداد إلى ذلك الخيار يزداد صعوبة، الأمر الذي يفرض على الحكومة السورية الانتقالية بذل جهود مضاعفة لتذليل تلك الصعوبات، وإعادة وضع سوريا على خريطة ترانزيت نقل النفط والغاز في المنطقة.

خسارة طويلة الأمد
موضوعيّاً، يمكن الإشارة إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في مواقف بعض الأحزاب العراقية، وإنّما في الموقف الذي يمكن أن تتّخذه أنقرة، إذا ما استغلّت، بحسب مراقبين، علاقاتها الجيدة بحكومة دمشق الحالية لوقف أيّ مشروع من شأنه أن يشكّل بديلاً من الموانئ التركية، ليبدو وكأنّ التاريخ يعيد نفسه من جديد. إذ إن النظام السابق، وتحت ضغط روسي، رفض مرور خط أنابيب لتصدير الغاز القطري إلى أوروبا عبر الأراضي السورية والتركية، فكانت الحرب المدمّرة. واليوم، ثمة تخوّف مشابه من عرقلة تركيا مشروع تصدير النفط العراقي عبر سوريا. وإذا نجحت أنقرة في ذلك، أو توافقت بغداد مع عمّان، فإن سوريا تكون قد حُيّدت لعقود طويلة عن خريطة ترانزيت تصدير النفط والغاز في المنطقة، وما يعنيه هذا من خسارة مليارات الدولارات، وفقا للصحيفة.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X

"الاخبار" تكشف السيناريوهات المحتملة أمام العراق

تصدير نفطه بعد قرار تركيا الأخير

الحكومة السورية

السومرية نيوز

وزارة النفط

سومرية نيوز

مضيق هرمز

اللبنانية

السومرية

إسرائيل

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
ثِقْ بربكَّ تجد ما يُسرّكَ! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-08
Play
ثِقْ بربكَّ تجد ما يُسرّكَ! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-08
علناً
Play
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Play
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Celebrity
Play
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
Play
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-07
Play
نشرة ٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-07
Play
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-07
Live Talk
Play
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
Play
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
Play
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
Play
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
من الأخير
Play
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
Play
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
ثِقْ بربكَّ تجد ما يُسرّكَ! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-08
Play
ثِقْ بربكَّ تجد ما يُسرّكَ! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-08
علناً
Play
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Play
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Celebrity
Play
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
Play
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-07
Play
نشرة ٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-07
Play
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-07
Live Talk
Play
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
Play
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
10:30 | 2025-08-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
Play
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
Play
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
من الأخير
Play
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
Play
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06

اخترنا لك
منذ أكثر من عامين.. أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى
09:22 | 2025-08-08
ايران: العراقيون استثمروا بمليار دولار لدينا خلال عامين
06:18 | 2025-08-08
النفط يتجه لأطول سلسلة خسائر منذ 2021
01:54 | 2025-08-08
بعد اعلان الوزير.. هل استئناف تصدير النفط عبر جيهان "قريب حقًا"؟
04:05 | 2025-08-07
قائمة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:57 | 2025-08-07
عالميا.. ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة
03:11 | 2025-08-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.