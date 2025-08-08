ايران: العراقيون استثمروا بمليار دولار لدينا خلال عامين

وقال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة جهانبخش شيرازي، إن "فوائد الاستثمار الإيراني في تتمثل في الوصول إلى السوق العراقية التي يبلغ عدد سكانها 48 مليون نسمة، بالإضافة إلى تصدير السلع المصنعة إلى الأخرى وشمال أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 480 مليون نسمة".وأشار الى ان "العراقيين استثمروا 416 مليون دولار في العام الماضي ونحو 700 مليون دولار في الوقت الحاضر".وقال سنجابي شيرازي إن معظم الاستثمارات التي يقوم بها الإيرانيون في العراق تتم على شكل موافقات من مجالس الاستثمار في المحافظات، مضيفا: "بعض المحافظات العراقية تعد وجهات جيدة لمشاريع الاستثمار الإيرانية"، مشيرا الى ان "المحافظات الجنوبية من العراق، ومنها والسماوة والحلة، ومن بعد والنجف، وفي الجزء الشمالي محافظات مثل وأربيل، ومؤخرا تم الاستثمار من قبل الإيرانيين في قضاء ومحافظة ".وقال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة: "من المؤكد أن الإيرانيين استثمروا في محافظات عراقية أخرى في منطقة الوسطى وحتى ، لكن المبلغ أقل من الاستثمارات في المحافظات العراقية الأخرى".