وذكر المرصد في بيان، أن الحقول النفطية في الإقليم التي تعرضت للقصف عادت إلى العمل، وارتفع إنتاجها اليومي إلى أكثر من 200 ألف برميل، مشيراً إلى أن أبرز الحقول المنتجة تشمل: شيخان، طاوكي، بشكابير، خورمالا، وسرسنك.وأشار البيان إلى أن الإقليم وبغداد لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط، بسبب خلافات على أجور الشركات العاملة في الإقليم، مضيفاً أن حل الأزمة يتطلب اجتماعاً بين الأطراف الثلاثة المعنية أو دفع أجور الشركات، وهو ما ترفضه .وحذر المرصد من أن استمرار المشكلة قد يؤدي إلى عدم صرف رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، واصفاً قطع الرواتب بأنه إجراء ظالم، معتبراً أن يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية بسبب فشله في إقرار قانون ينظم ملف النفط والغاز في البلاد.