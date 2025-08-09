المحكمة الاتحادية تنظر دعوى تخص عمولات الرواتب و "حجز 20%" من مستحقات الموظفين

وفي الدعوى المؤجلة من 2 تموز الماضي، طالب المدعي بـ"الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار في 11\12\2023 وقرار ، الخاصة بحجز نسبة 20% من مستحقات موظفي الدولة من مبالغ المكافئات والارباح السنوية واجور الساعات الإضافية وغيرها المودعة بحسابات التوطين للموظفين باستثناء الرواتب على ان يتم استخدام مبالغ النسب المحجوزة لأغراض الدفع الالكتروني حصراً وعدم جواز سحبها نقداً.وطالب المدعي أيضا بـ" الحكم بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالعمل سوياً على تطوير البنية التحتية والبنية التقنية الداعمة للدفع الالكتروني النقدي والبيع والشراء الالكتروني الحر الاختياري من خلال نصب أجهزة الصراف الآلي (ATM) بأعداد وفيرة".فضلا عن "الحكم بالزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بالعمل على تحمل جزء من عمولات الدفع الالكتروني لرواتب ومستحقات الموظف من خلال العمل على زيادة مبلغ العلاوة السنوية ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصات الاعالة".بالإضافة الى المطالبة بـ"الحكم بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتحمل كامل المسؤولية عن عمليات الابتزاز والاذعان التي يتعرض لها الموظف من قبل منافذ الدفع الالكتروني الاهلية الخاصة التي تعمل بنظام (POS) حيث يتم ارغام الموظف على دفع عمولة إضافة الى عمولات الاستقطاع الالكتروني مقابل صرف راتبه ومستحقاته نقداً"، بحسب عريضة الدعوى.