الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد خطة السيطرة على غزة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
ورقة الإصلاح المصرفي.. السوداني يوصي بـ3 خطوات بين البنك المركزي والمصارف
اقتصاد
2025-08-10 | 04:45
السومرية نيوز
– اقتصاد
أكد الناطق الرسمي باسم
الحكومة العراقية
باسم العوادي
، اليوم الاحد، أن رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
شدد على أهمية تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، من خلال 3 خطوات.
وقال
العوادي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
السوداني
اطّلع على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، لاسيما ما يتصل بالمصارف الخاصة، وفي ضوء الملاحظات والردود التي وردت اليه بهذا الشأن، فقد ثمّن عالياً الجهود التي بذلها
البنك المركزي العراقي
في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي".
وأضاف العوادي، "كما أكد رئيس
مجلس الوزراء
على دعم الحكومة لكل المبادرات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز بُنية النظام المالي في
العراق
بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية".
وتابع العوادي، "وفي الوقت ذاته، أولى السوداني اهتمامًا بالغًا بما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، المؤرخ في 3-آب-2025، من ملاحظات وتحدّيات موضوعية تواجه المصارف المحلّية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح، ولا سيما ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الستراتيجي، وكُلف التعاقد مع الشركات الخارجية، فضلاً عن التوقيتات الزمنية الملزمة في ضوء عملية الإصلاح المقترحة".
ولفت العوادي "وبناء على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة، تُعنى بمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، وبما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح، وقدرات المصارف العراقية، وحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين والعاملين في هذا القطاع الحيوي".
وأكد العوادي أن "السوداني جدد تأكيده على الدعم والتقدير لكل الجهود الوطنية والدولية المخلصة المبذولة في هذا المسار الحيوي. كما يشدد على أهمية تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، من خلال الخطوات التالية:
1-فتح حوار موسّع بين البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية، لتوضيح الجوانب الفنية في الوثيقة، ومناقشة آليات التنفيذ المُمكنة والتدرّج فيها.
2-أخذ خصوصية الواقع العراقي بعين الاهتمام عند تطبيق المعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ، و ضرورة أن تُصاغ المعايير والإجراءات بأسلوب يُعزز الثقة في القطاع المصرفي ويُسهم في تطويره.
3-العمل على طمأنة الوسط المصرفي من خلال رسائل واضحة، تؤكد أن الغاية من الإصلاح ليست الإقصاء بل التمكين، وأن أبواب النقاش مفتوحة بما يخدم الصالح العام والاقتصاد العراقي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
البنك المركزي يعلن تسهيلات مصرفية وتعديلات عمولات السحب النقدي (وثيقة)
07:54 | 2025-07-24
البنك المركزي ينفي إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد
10:35 | 2025-08-06
بالوثائق.. البنك المركزي يصدر توجيهات إدارية للمصارف المجازة
04:48 | 2025-07-22
انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية للشهر الثالث على التوالي
07:33 | 2025-07-14
السوداني
ورقة
الاصلاح المصرفي
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
البنك المركزي العراقي
محمد شياع السوداني
الحكومة العراقية
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
باسم العوادي
+A
-A
