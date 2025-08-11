زيارة سورية مرتقبة لبغداد لإحياء خط أنابيب النفط "كركوك-بانياس".. ما هي أهميته؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أرقام صادمة.. أمريكا وفرنسا تحت وطأة حر غير مسبوق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

زيارة سورية مرتقبة لبغداد لإحياء خط أنابيب النفط "كركوك-بانياس".. ما هي أهميته؟

اقتصاد

2025-08-11 | 07:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
زيارة سورية مرتقبة لبغداد لإحياء خط أنابيب النفط &quot;كركوك-بانياس&quot;.. ما هي أهميته؟
352 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

تمثّل إعادة إحياء خط أنابيب النفط العراقي السوري (المعروف أيضًا باسم خط أنابيب النفط كركوك-بانياس) منافع مشتركة وفرصة أمام العراق وسوريا لدعم اقتصادهما؛ ما يُسهِم في تنويع منافذ صادرات الخام العراقي، مقابل تقليل تكلفة استيراد سوريا للنفط.

ويعود عمر خط الأنابيب الرابط بين حقل كركوك النفطي في العراق وميناء بانياس السوري إلى مطلع خمسينيات القرن الماضي ليكون أحد أقدم أنابيب النفط التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط، ومنفذًا للخام العراقي عبر البحر المتوسط.

ومع تصريحات وزير الطاقة السوري محمد البشير، عن زيادة مرتقبة إلى بغداد لبحث إعادة تأهيل خط أنابيب النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس، نستعرض أبرز المعلومات عن الخط وأهميته للعراق وسوريا.

ورغم الحديث عن محاولات إحياء خط الأنابيب؛ فإن التحديات أمنية والاقتصادية المستمرة، تثير العديد من التساؤلات حول مدى جدوى إعادة تشغيل الخط المتوقف منذ 22 عامًا تقريبًا.

وجاءت فكرة إحياء الخط الرابط بين العراق وسوريا مع استمرار توقف خط أنابيب النفط (كركوك-جيهان) منذ عام 2023 والرابط بين تركيا والعراق، بعد إلزام غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات غير مصرَّح بها.

خط أنابيب النفط كركوك-بانياس
ارتبط تاريخ تشغيل خط أنابيب النفط كركوك-بانياس بتحقيق العراق العديد من اكتشافات النفط؛ يتقدمها حقل الرميلة الأكبر لدى البلاد عام 1953، ومن أبرز أرقام الخط:
تاريخ التشغيل: 1952.
الطول: 800 كيلومتر.
السعة التصميمية: 300 ألف برميل يوميًا.
الوضع الحالي: متوقف عن العمل منذ 2003 بعد تعرُّضه لأضرار جسيمة.
صورة توضح مسار خط أنابيب النفط كركوك-بانياس

ويربط خط أنابيب النفط كركوك-بانياس، بطول 800 كيلومتر بين حقول النفط الواقعة في محافظة كركوك شمال العراق، وميناء بانياس النفطي الواقع شمال غربي سوريا على البحر الأبيض المتوسط.

ومع الغزو الأميركي للعراق عام 2003، توقّف الخط عن العمل وتعرض لأضرار جسيمة نتيجة الاضطرابات الأمنية، التي شهدتها البلاد منذ ذلك التاريخ، وكذلك الحال في الجزء الواقع في سوريا.

ونتيجة الإهمال وعمليات التخريب، الذي تعرّض له خط أنابيب النفط العراقي السوري خلال تلك السنوات كلها، فإنه يعاني تقادمًا شديدًا قد يرفع تكلفة إعادة تأهيله لملايين الدولارات.

ويُشار إلى أن الحديث عن إعادة تشغيل الخط ليس مرتبطًا بالوقت الراهن فقط، الذي شهد تغيرات سياسة في سوريا، بل كانت هناك محاولات عديدة قبل سقوط نظام بشار الأسد ولكن التحديات الأمنية كانت عقبة كبيرة أمام تحقيق ذلك.

ومع التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا، يتجدد الحديث عن إمكان إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس. الذي يأتي في وقت حرج للاقتصاد السوري يبحث خلاله عن تقليل فاتورة استيراده، في حين يسعى العراق لتنويع منافذ تصدير نفطه.

أهمية خط أنابيب النفط كركوك-بانياس للعراق
يمثل خط أنابيب النفط كركوك-بانياس مسارًا تصديريًا للخام العراقي عبر البحر الأبيض المتوسط يضمن للبلاد تتويع أسواقها التصديرية إلى الدول الأوروبية، خصوصًا مع الأزمة المستمرة التي تحول دون إعادة تشغيل الخط الرابط بين العراق وتركيا.

وتُعَد الدول الآسيوية السوق الرئيسة لصادرات النفط العراقي؛ إذ تحصل دولها على ما بين 78% و80% من خام البصرة المتوسط والثقيل العراقي، بقيادة الصين والهند وكوريا الجنوبية.

وبحسب أحدث بيانات وحدة أبحاث الطاقة، ارتفعت صادرات النفط العراقي إلى 3.384 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو/تموز 2025، وفقًا للرسم البياني التالي:
صادرات العراق من النفط الخام حتى يوليو

وحصلت الصين على 1.16 مليون برميل يوميًا من النفط العراقي خلال يوليو/تموز الماضي، في حين بلغت واردات الهند نحو 749 ألفًا، وكوريا الجنوبية نحو 435 ألفًا من نفط العراق، كما استوردت تركيا نحو 96 ألفًا.

ماذا عن أهميته لسوريا؟
يُسهِم إحياء خط أنابيب النفط كركوك-بانياس في حصول سوريا على النفط العراقي بصورة مباشرة بسعر أرخص؛ ما يؤدي بدوره إلى خفض فاتورة الاستيراد.
وتكمن الاستفادة الرئيسة في الحصول على جزء من الخام العراقي عبر الخط ومعالجته في المصفاة الواقعة شمال مدينة بانياس، التي يعود تشغيلها إلى عام 1979، ولا سيما مع اعتماد سوريا -حاليًا- على مصفاتي حمص وبانياس لتغطية الاستهلاك المحلي.

ويأتي ذلك مع خطة تنفذها البلاد لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الذي عانى حربًا استمرت 14 عامًا، ومن بين بنودها تأسيس شركة قابضة لإدارة ملفات النفط والكهرباء وإنشاء مصفاة جديدة.

وفي الوقت نفسه، نجحت دمشق -مؤخرًا- بإعادة تأهيل خط الغاز الواصل بين سوريا وتركيا ليُضخ نحو 3 ملايين متر مكعب يوميًا في الوقت الراهن، من أصل طاقته الكاملة البالغة 6 ملايين متر مكعب.

وتوضح أحدث بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن واردات سوريا من النفط الخام المنقولة بحرًا قفزت لأكثر من 56 ألف برميل يوميًا خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقابل 13 ألفًا في الشهر نفسه من عام 2024.

ومع ذلك، تراجع متوسط واردات البلاد من الخام خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري إلى 38 ألف برميل يوميًا، مقابل 41 ألفًا في المدة المقابلة من العام الماضي.

المصدر: وحدة ابحاث الطاقة
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
Play
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
من الأخير
Play
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
Play
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
Play
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
Play
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
Live Talk
Play
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
Play
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
عشرين
Play
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
Play
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Play
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
Play
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Play
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
Play
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
Play
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Play
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
Play
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
من الأخير
Play
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
Play
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
Play
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
Play
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
Live Talk
Play
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
Play
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
عشرين
Play
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
Play
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Play
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
Play
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Play
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
Play
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
Play
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Play
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07

اخترنا لك
ارتفاع أسعار الدولار في بغداد
09:17 | 2025-08-11
تحديات فنية وإجرائية تؤجل خطط العراق لاستيراد الغاز.. والحلول مرجحة للشتاء المقبل
04:35 | 2025-08-11
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:19 | 2025-08-11
شركة النفط البريطانية تُعيد حقلًا للعمل بعد توقفه 21 عامًا
11:25 | 2025-08-10
سوق الدولار.. ارتفاع طفيف في بغداد واربيل
10:03 | 2025-08-10
ورقة الإصلاح المصرفي.. السوداني يوصي بـ3 خطوات بين البنك المركزي والمصارف
04:45 | 2025-08-10

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.