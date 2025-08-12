في منتصف الأسبوع.. أسعار الدولار بالسوق المحلية

– اقتصاد

شهدت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، استقرارا في عمليات البيع والشراء.



سعر البيع: 141,500 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 139,500 ديناراً مقابل 100 دولار.



سعر البيع: 140,500 ديناراً مقابل 100 دولار.

