تفاصيل اجتماع وزير النفط بنظيره السوري وخط نفط كركوك ميناء بانياس على الطاولة

ووفقا لوكالة الانباء السورية (سانا)، فقد استعرض الوزير واقع قطاع الطاقة في ، موضحاً أن "سوريا تستورد نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً إلى جانب الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية".وأكد البشير "أهمية ربط خطوط النفط بين سوريا والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "خط نقل النفط القديم بين وميناء بانياس انتهى عمره الافتراضي ويحتاج إلى تقييم شامل".من جانبه، أعرب عن رغبة في "إعادة تفعيل خط النفط السوري–العراقي"، مقترحا "الاستعانة بجهة مختصة لتقييم الوضع الحالي، بما في ذلك إمكانية إعادة تأهيل الخط القديم أو إنشاء خط جديد".وبين ان "الأحداث الأخيرة في المنطقة قد تؤثر على صادرات النفط العراقي، ما يجعل البحث عن منافذ بديلة أمراً ضرورياً".بدوره، أوضح معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب أن "محطات الضخ على طول مسار الخط شبه مدمرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة تشمل تحديث الخطوط والخزانات والمضخات، إضافة إلى البنية الكهربائية والأعمال المدنية"، مبيناً أن "إعادة تأهيل الخط القديم إلى جانب إنشاء خط جديد ستحقق جدوى اقتصادية أكبر".وبحث الاجتماع مشروع مد كابلات ضوئية موازية لخطوط النفط وربطها مع .واتفق الجانبان على تكليف فرق فنية واستشارية مشتركة لتقييم الوضع الحالي، وتشكيل لجنة رئيسية لإدارة التنسيق المباشر لمشروعات التعاون، على أن يشرف دياب على متابعة هذا الملف.وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم في استقرار المنطقة.ووصل وزير الطاقة محمد البشير والوفد المرافق له أمس إلى العاصمة لبحث آفاق التعاون المشترك في قطاع النفط، ومناقشة سبل إعادة تأهيل وصيانة خط كركوك – بانياس.