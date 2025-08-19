تعزيزا للاقتصاد.. خط تجاري جديد بين العراق والسعودية ومصر

وبحسب مصادر ملاحية، فإن المشروع الجديد يقدم نموذجاً متكاملاً لربط اقتصادي فعال بين الدول الثلاث، عبر منظومة نقل تعتمد على الربط البحري والبري، حيث تبدأ الشحنات من القاهرة مروراً بشبكة الطرق القومية إلى ميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم السعودي عبر البحر، ثم برياً حتى في إقليم .تقليص زمن النقل بنسبة تفوق 50%أشارت المصادر إلى أن "الشحنة التجريبية أظهرت نتائج واعدة، أبرزها تقليص زمن النقل بأكثر من 50% مقارنة بالمسارات التقليدية، ما يمنح الممر ميزة تنافسية عالية، لاسيما في ظل التوترات الجيوسياسية التي تواجه بعض الممرات العالمية الأخرى".دعم حكومي واستثمار في البنية التحتيةوقال رئيس مدينة سفاجا اللواء ، إن " شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في البنية التحتية، ضمن خطة حكومية لتحويله إلى مركز لوجستي متكامل، يخدم حركة الركاب والبضائع والحاويات والمواد الخام".من جانبه، شدد نائب ووزير الصناعة والنقل الفريق ، على "ضرورة تقديم جميع التسهيلات واللوجستية لإنجاح المشروع، وتحديث الأرصفة ومناطق الحاويات والخدمات الرقمية، بما يتوافق مع المعايير الدولية".وأكد أن "نجاح هذا الممر يعتمد بشكل مباشر على شبكة الطرق القومية التي تربط القاهرة بسفاجا، والتي أصبحت اليوم ركيزة أساسية في نقل الشحنات بسرعة وأمان، بفضل الطرق المزدوجة المطورة ونقاط الخدمة الحديثة".تعاون ثلاثي واستثمارات سعودية وعراقيةعلى الجانب الآخر، أسهمت الاستثمارات الضخمة في تطوير ميناء نيوم، إلى جانب مشاريع النقل الحديثة في ، في توفير بيئة مناسبة لإطلاق هذا الممر، والذي يجسد رغبة مشتركة في تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتوفير بدائل آمنة لممرات التجارة العالمية.تحولات استراتيجية وفرص استثمار واعدةمن جهته، أوضح رئيس لموانئ البحر الأحمر محمد ، أن "الهيئة تتابع تنفيذ المشروع التجريبي لحظة بلحظة، وتعمل على خطط تطويرية تشمل إنشاء محطات حاويات حديثة، وتوسعة الأرصفة وتعميق الممرات الملاحية".وأضاف أن "هذا الممر التجاري لن يقتصر أثره على حركة التجارة فقط، بل سيمتد إلى خلق فرص تنموية واستثمارية في مناطق مثل سفاجا، القصير، مرسى علم، وحلايب، كما من المتوقع أن يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط قطاع النقل الذكي والخدمات اللوجستية".نحو تحالف اقتصادي إقليمي واعدوأشار عبد الرحيم إلى أن "مرور أول شحنة عبر هذا الممر يمثل إعلاناً لدخول مصر مرحلة جديدة في حركة التجارة الإقليمية والدولية، بفضل البنية التحتية الحديثة والرؤية السياسية الواضحة"، لافتاً إلى أن "ميناء سفاجا بات نقطة ارتكاز محورية في مستقبل التجارة بالشرق الأوسط".وأكد ان "نجاح هذا المشروع قد يمهد لتوسعات مستقبلية لربط مصر بدول أخرى مثل ، ، والإمارات، ما يعزز مكانتها كحلقة وصل لوجستية بين وشمال إفريقيا وأوروبا، خاصة في ظل خطط تطوير موانئ البحر الأحمر والإسكندرية والدخيلة".