الأسهم الخليجية تتراجع مع انخفاض النفط قبيل محادثات ثلاثية محتملة

وتراجعت أسعار النفط، المحرك الرئيس لأسواق المال في ، بنسبة 1 في المائة مع تقييم المستثمرين لاحتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين وأوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن النفط الروسي".وسجل 65.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش.وفي ختام جلسة اليوم، سجل مؤشر سوق الأسهم تراجعاً طفيفاً نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستويات 10881 نقطة، بتأثير قطاع الطاقة الذي انخفض 0.30 في المائة. وقد تراجع سهم «أرامكو السعودية» 0.33 في المائة إلى 24.05 ، بينما انخفض سهم «بترو رابغ» 1.96 في المائة إلى 7.52 ريال.وفي قطاع المرافق العامة، ارتفع سهم «أكوا باور» 1.28 في المائة إلى 229.40 ريال. وفي قطاع البنوك، فقد انخفضت أسهم « الفرنسي» و«بنك الرياض» و«البنك السعودي للاستثمار» 0.76 في المائة و0.74 في المائة و0.43 في المائة، على التوالي. فيما ارتفعت أسهم «بنك البلاد» و«البنك السعودي الأول» و«بنك الجزيرة» 2.24 في المائة و1.07 في المائة و1.05 في المائة، على التوالي.وفيما يخص الشركات الأكثر ارتفاعاً، تصدرت أسهم «الاستثمار ريت» و«تمكين» و«لومي» و«أنابيب» و«إعمار» القائمة بنسب ارتفاع 8.62 في المائة و5.73 في المائة و2.79 في المائة و2.61 في المائة و2.60 في المائة على التوالي. في حين، جاءت أسهم «سينومي ريتيل» و«البحر الاحمر» و«لازوردي» و«عطاء» و«الصقر للتأمين» في مقدمة الشركات الأكثر انخفاضاً بنسب 5.18 في المائة و4.62 في المائة و2.41 في المائة و2.19 في المائة و2.03 في المائة على التوالي.وعلى صعيد بقية الأسواق الخليجية، تراجع مؤشر سوق للأوراق المالية 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.36 في المائة. كما أن مؤشري بورصة وسوق مسقط للأوراق المالية انخفضا 0.32 في المائة و0.25 في المائة على التوالي. لكن مؤشر صعد 0.10 في المائة.