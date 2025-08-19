الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537717-638912144538918632.jpg
الأسهم الخليجية تتراجع مع انخفاض النفط قبيل محادثات ثلاثية محتملة
اقتصاد
2025-08-19 | 11:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
42 شوهد
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على تراجع في ختام تداولات، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض أسعار النفط قبيل محادثات محتملة ثلاثية بين
موسكو
وكييف وواشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وتراجعت أسعار النفط، المحرك الرئيس لأسواق المال في
الخليج
، بنسبة 1 في المائة مع تقييم المستثمرين لاحتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين
روسيا
وأوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن النفط الروسي".
وسجل
خام برنت
65.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش.
وفي ختام جلسة اليوم، سجل مؤشر سوق الأسهم
السعودية
تراجعاً طفيفاً نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستويات 10881 نقطة، بتأثير قطاع الطاقة الذي انخفض 0.30 في المائة. وقد تراجع سهم «أرامكو السعودية» 0.33 في المائة إلى 24.05
ريال
، بينما انخفض سهم «بترو رابغ» 1.96 في المائة إلى 7.52 ريال.
وفي قطاع المرافق العامة، ارتفع سهم «أكوا باور» 1.28 في المائة إلى 229.40 ريال. وفي قطاع البنوك، فقد انخفضت أسهم «
البنك السعودي
الفرنسي» و«بنك الرياض» و«البنك السعودي للاستثمار» 0.76 في المائة و0.74 في المائة و0.43 في المائة، على التوالي. فيما ارتفعت أسهم «بنك البلاد» و«البنك السعودي الأول» و«بنك الجزيرة» 2.24 في المائة و1.07 في المائة و1.05 في المائة، على التوالي.
وفيما يخص الشركات الأكثر ارتفاعاً، تصدرت أسهم «الاستثمار ريت» و«تمكين» و«لومي» و«أنابيب» و«إعمار» القائمة بنسب ارتفاع 8.62 في المائة و5.73 في المائة و2.79 في المائة و2.61 في المائة و2.60 في المائة على التوالي. في حين، جاءت أسهم «سينومي ريتيل» و«البحر الاحمر» و«لازوردي» و«عطاء» و«الصقر للتأمين» في مقدمة الشركات الأكثر انخفاضاً بنسب 5.18 في المائة و4.62 في المائة و2.41 في المائة و2.19 في المائة و2.03 في المائة على التوالي.
وعلى صعيد بقية الأسواق الخليجية، تراجع مؤشر سوق
أبوظبي
للأوراق المالية 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.36 في المائة. كما أن مؤشري بورصة
البحرين
وسوق مسقط للأوراق المالية انخفضا 0.32 في المائة و0.25 في المائة على التوالي. لكن مؤشر
بورصة الكويت
صعد 0.10 في المائة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
