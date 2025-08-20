الرشيد يطلق قروض شراء منظومات الطاقة المتجددة

وذكر المصدر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مبلغ القرض يصل إلى 30 مليون دينار، مع إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر منصة "أور" بخطوات سهلة وسريعة"، مؤكدًا أن "هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، إضافة إلى المساهمة في حماية البيئة".وتابع المصرف بحسب البيان، أن " يمثل فرصة حقيقية لـ الاستثمار في البيت والمستقبل من خلال خفض فاتورة الكهرباء وضمان طاقة نظيفة ومستقرة".