اقتصادي: الدين الداخلي حاليا هو الأعلى في تاريخ المالية العامة في العراق

ويقول المرسومي ان الدين الداخلي الممول لعجز الموازنة الناتج عن الإفراط في الإنفاق التشغيلي انعكاسات سلبية يمكن إيجاز بعض منها بما يلي:1. انخفاض القيمة الحقيقية للأصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد2. تعميق ريعية الاقتصاد من خلال الإفراط في الإنفاق التشغيلي وإهمال الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية3. يزيد من عبء الموازنة العامة ويفاقم العجز الفعلي فيها4. التأثير السلبي على الأسعار مما يرفع من مستوى التضخم ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين النقدية والمالية5. التأثير السلبي على أدوات6. التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح أكثر جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة7. ارتفاع أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي الذي بلغ 9.342 ترليون دينار عام 2024 قد تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين إذا ما صاحبها نقص في السيولة المتاحة للحكومة قد تضطرها إلى تخفيض الإنفاق الاجتماعي الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر.