السومرية تنشر أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية

سجلت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي اليوم السبت، انخفاضاً في وأربيل مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 142,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 140,750 ديناراً مقابل 100 دولار.



:

سعر البيع: 141,850 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 141,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 142,750 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 140,750 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع: 141,850 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 141,750 ديناراً مقابل 100 دولار.