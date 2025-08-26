ارتفاع صادرات النفط العراقية

وذكرت منصة "الطاقة" الصادرة من ، أنها حصلت على بيانات رسمية تفيد بأن إجمالي صادرات النفط العراقي في تموز بلغ 2025 نحو 104 ملايين و750 ألفًا و.788 برميلًا، مقابل 98 مليونًا و882 ألفًا و613 برميلًا في يونيو/حزيران.وجاءت معظم صادرات يوليو/تموز من الحقول الجنوبية والوسطى بإجمالي قدره 104 ملايين و255 ألفًا و143 برميلًا، في حين سجل حقل صادرات بلغت 495.645 ألف برميل.وتوقّفت صادرات النفط العراقي في يوليو 2025 إلى ، مقارنة بـ216 ألفًا و878 برميلًا في يونيو/حزيران الماضي، وفق البيانات لدى منصة الطاقة.وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن قد خاطبت لتجديد مذكرة تفاهم بشأن استيراد النفط الخام التي انتهت في 26 يونيو/حزيران الماضي.وفيما يتعلق بالعائدات المالية، حققت صادرات النفط العراقي في يوليو 2025 إيرادات إجمالية قدرها 7.185 مليار دولار أميركي، مقابل 6.698 مليار دولار في يونيو/حزيران 2025.وتشير تقديرات " " إلى استمرار تركُّز صادرات النفط العراقي في يوليو 2025 نحو الأسواق الآسيوية، التي استحوذت على ما يقارب النسبة الكبرى من إجمالي الشحنات النفطية.يُذكر أن صادرات كانت قد سجلت في يونيو/حزيران 2025 نحو 98 مليونًا و882 ألفًا و613 برميلًا، مقابل 101 مليونًا و630 ألفًا و925 برميلًا في مايو/أيار السابق له.وفي أبريل/نيسان، بلغ إجمالي الصادرات 100 مليون و953 ألفًا و282 برميلًا، في حين سجل مارس/آذار 106 ملايين و663 ألفًا و211 برميلًا، ما يعكس التغيرات الشهرية في الصادرات النفطية العراقية.وفي شهر فبراير/شباط 2025، سجلت الصادرات نحو 94 مليونًا و375 ألفًا و12 برميلًا، في مقابل نحو 102 مليونًا و310 آلاف و248 برميلًا في يناير/كانون الثاني السابق له، وهو الشهر الأول من 2025.