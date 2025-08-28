انخفاض أسعار النفط.. البرميل يخسر اكثر من نصف دولار

نيوز-اقتصاد



تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، اذ اثرت تقييمات المستثمرين لتوقعات انخفاض الطلب الأمريكي على الوقود مع انتهاء الصيف، فضلا عن رد الهند على الرسوم العقابية التي فرضتها .





وانخفضت 63 سنتا أو 0.91 بالمئة إلى 67.43 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط 62 سنتا أو 0.97 بالمئة إلى 63.55 دولار.



وارتفعت العقود في الجلسة السابقة بعد أن أعلنت الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس آب، مقارنة مع توقعات المحللين لهبوط قدره 1.9 مليون برميل.

