البنك المركزي يصدر تعليمات وضوابط جديدة تخص الدفع الإلكتروني

وقال العلاق للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الدفع الالكتروني يشهد تطوراً كبيراً، وهو بوابة من بوابات التحول الرقمي نحو اقتصاد رقمي لموضوع أكبر يتعلق بالبنية الاقتصادية والتفاعل العالمي، لتحقيق أكبر للشمول المالي، وكل هذه الجوانب أصبحت استراتيجيات ثابتة ومتطورة".واشار إلى أن "البنك المركزي مع الحكومة والقطاع الخاص وشركات الدفع الالكتروني وشركات التقنيات تخوض جميعها بهذا الجهد الكبير والمتواصل، ولدينا تحركات واتجاهات تنظيمية وتشريعية تقنية يجري العمل عليها بالتنسيق بين والحكومة العراقية".وأضاف، أن "هناك تعاون وتنسيق مع الحكومة من خلال القرار الذي أصدره بإلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل بالدفع الالكتروني وليس النقدي، كذلك توطين الرواتب وهذه بالملايين، إضافة الى التوعية العامة التي تجري من خلال شركات الدفع الالكتروني ومنظمات ، وهناك وعي مجتمعي يتقدم".وبين أن "موضوع التقدم في الدفع الالكتروني يحتاج الى بنية تحتية والى بنية تشريعية ووعي مجتمع، وهذه ثلاث جوانب يجري العمل عليها بشكل حثيث، وكثير من البنى التحتية على صعيد البنك المركزي قد أنجزت بشكل متقدم، ومواكب تماما للممارسات الدولية، وكذلك بالأطر التشريعية"، لافتا الى "اننا اصدرنا الكثير من التعليمات والضوابط التي تنظم العملية ولكن نحتاج الى المزيد في الجانب الثالث وهو الوعي المجتمعي والثقافي".