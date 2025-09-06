العراق يحدد "عمرًا افتراضيًا" لنفطه.. سيغذي العالم لتاريخ محدد

وقال في كلمة خلال انطلاق اعمال الدولي للطاقة تابعتها ، انه "نعقد الكثير من الآمال والتوقعات على هذه المنتديات، وفي ظل علاقة المهم بمنتجي النفط لا ننسى أن احتضنت تأسيس منظمة ".وأوضح السوداني وجود "إجراءات تفضيلية للشركات النفطية الكبرى وفق المصالح العليا"، مؤكدا "الانفتاح عل استقبال الشركات النفطية الراغبة بالاستثمار في النفط والغاز".وأشار الى انه "منذ بداية عمل حكومتنا كان ملف الطاقة حاضرا وعلى وجه الخصوص في هدف توسعة الاستفادة من الثروة النفطية، ورفع مستوى القيمة المضافة من منتجاتها، فالعالم يتحول بسرعة نحو تنوع الطاقة وخصوصاً النظيفة منها".وأكد أنه "نجد في قطاع الغاز خيارا ستراتيجيا اقتصاديا يعزز أمن الطاقة للعراق ويشكل فرصة لتشييد البنى التحتية الداعمة لقطاع الكهرباء"، مشيرا الى انهاء حرق الغاز المصاحب والاستفادة التامة من 1300 مليون قدم مكعب قياسي، حيث تجاوزنا نسبة 70% من إعادة استخدام الغاز وصولا إلى الإنهاء التام للحرق في غضون عامين.وبين ان "النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاماً، ونعمل على تحويل النفط العراقي إلى منتجات عالية القيمة".