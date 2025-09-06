السوداني يدعو الى إعادة النظر في حجم حصّة العراق التصديرية للنفط

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية استمرار التعاون الأمني وتطويره
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السوداني يدعو الى إعادة النظر في حجم حصّة العراق التصديرية للنفط

اقتصاد

2025-09-06 | 08:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني يدعو الى إعادة النظر في حجم حصّة العراق التصديرية للنفط
440 شوهد

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الى إعادة النظر في حجم حصّة العراق التصديرية للنفط وفق مؤشرات قدرته الحقيقية.

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني رعى، اليوم، أعمال منتدى بغداد للطاقة الدولي، بحضور الأمين العام لمنظمة أوبك، ووفود عربية وأجنبية متخصصة في قطاع الطاقة، وممثلي مؤسسات دولية وشركات عالمية. وثمن جهود المنظمين للمنتدى وكل الجهات الساندة، وأكد أن المنتدى فرصةً للتأكيد على دعم الحكومة وتبنيها توظيف المفاهيم الرقمية في إدارة الطاقة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعيِّ، والأتمتة، فضلا عن أهميته في تبادل الرؤى، والاطلاع على التطوّرات الرّقمية، واعداد الدراسات والتوصيات، في ظل ما يشهده العراق من تحول صناعي وتنموي واسع تزدهر فيه المجالات الجديدة لإنتاج الطاقة، وتتسارع فيه وتيرة الإعمار والتنمية".

وأشار الى "علاقة العراق المهمة بأسواق الطاقة والنفط الخام، باحتياطيات البالغة نحو (150) مليار برميل، ليكون في أعلى المراتب عالميا، ما يؤكد أن النفط العراقي، سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاماً، وهو ما يعزز التزام العراق بالحفاظ على التوازن العادل بين حقوق المنتجين والمستهلكين، برغم أن حصّته التصديرية لا تتناسبُ مع حجم الاحتياطي والقدرة الإنتاجية وعدد السكّان".

وذكر السوداني، "نأمل تفهم الضرورة الاقتصادية والتنموية، وإعادة النظر في حجم حصّة العراق التصديرية، على وفق مؤشرات قدرته النفطية الحقيقية"، مؤكداً "الانفتاح على الشركات النفطية الراغبة بالاستثمار في النفط والغاز، وستكون هناك اجراءات تفضيلية للشركات الكبرى وفق المصالح العليا للبلد"، لافتاً إلى أن "ملف الطاقة كان حاضرا منذُ بداية عمل الحكومة، وركزنا على توسعة الاستفادة من الثروة النفطية، ورفع مستوى القيمة المضافة من منتجاتها".

وأردف: "عملنا على تهيئة بنية تحتية كبيرة وكافية لإنتاج المشتقات النفطية، ورفع قدرات التكرير"، مستدركاً: "أجرينا توسعات في قدرات المصافي الحالية، وافتتحنا مصفى كربلاء العملاق، وتشغيل كل وحدات التكرير وتطويرها في باقي المصافي".

وبين، أن "العراق اعلن عن (6) فرص استثمارية في قطاع المصافي، تعزيزاً للشراكة مع القطاع الخاص"، منوهاً إلى أنه "بحلول عام 2030، ستتحول الصادرات النفطية إلى مشتقات عالية القيمة، بدلًا من النفطِ الخام، بنسبةٍ لا تقل عن 40% من مجمل الإنتاج، وشرعنا بالمشاريع النفطية على هذا الأساس"، مشدداً على أن العراق "يعمل على تنويع منافذ التصدير للنفط الخام والمشتقات النفطية، بالارتكاز على تزايد إنتاجه النفطي".

واكمل: "أجرينا محادثات لإعادة تفعيل خط التصدير العراقي- السوري، ليكون خياراً في تنوع منافذ التصدير، كما باشرنا بتوفير المرونة في قدرات نقل النفط الخام ، وشرعنا بالفعل بمد انبوب بصرة – حديثة بطول 685 كلم".

وحول مشروع طريق التنمية الستراتيجي، اكد السوداني انه "يشكل ممراً مضافاً لخطوط نقل الغاز والنفط الخام من منطقة الخليج نحو الشمال الى اسواق الاستهلاك في تركيا وأوروبا".

وأشار الى ان "قطاع الغاز خيار ستراتيجي اقتصادي يعزز أمن الطاقة للعراق، ويشكل فرصة لتشييد البنى التحتية، الداعمة لقطاع الكهرباء"، مؤكداً أنه "لا يمكن للعراق أن يكتفي بدور المُصدّر التقليدي للنفط، بل يتحتم علينا الالتزام باشتراطات مواجهة التغير المناخي".

وتابع رئيس الوزراء، "مضينا بإنهاء حرق الغاز المصاحب، والاستفادة من 1300 مليون قدم مكعب قياسيّ، يجري إنتاجها بمصاحبة الإنتاج النفطيّ، لافتاً إلى تجاوز نسبةَ (70%) من إعادة استخدام الغاز، وصولًا إلى الإنهاء التامِّ للحرق في غضونِ عامين".

وبحسب السوداني، فإن "قطاع الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة شهد لأول مرة خطوات تنفيذيةً، عبر محطات الطاقة الشمسية، ومشاريع تدوير النفايات، وطرحنا المشاريع المتكاملة، في كل استثمارات النفط والغاز، والتي تتضمن إنتاج الطاقة الكهربائية، وقدرات مضافة للتصفية والتكرير، وإنتاج الغاز، والصناعاتِ الكيمياوية المعتمدة على الخام المنتج".

وأكد رئيس الوزراء في ختام حديثه، على "البعد الاجتماعي في مسؤولية شركات النفط إزاء بيئة العمل والمجتمعات المحلية، لتكون شريكة فاعلة في التنمية".
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Play
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
Play
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-05
Play
نشرة ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-05
Play
العراق في دقيقة 05-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
Play
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
Play
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Play
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
Play
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Play
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
Live Talk
Play
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
Play
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
Play
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
Play
العلاج بالخلايا الجذعية.. ثورة طبية أم مبالغات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
Play
الحــ.رب والانتخابات.. قوائم اهداف ام مرشحين؟ - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-05
Play
نشرة ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-05
Play
العراق في دقيقة 05-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-05
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
Play
مناشدات إنسانية واجتماعية من قلب الواقع - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-05
علناً
Play
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Play
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
Play
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Play
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
Live Talk
Play
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
Play
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
Play
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04

اخترنا لك
منظمة أوبك: بغداد أدت دورا محوريا في تحقيق التوازن بسوق النفط
06:41 | 2025-09-06
العراق يحدد "عمرًا افتراضيًا" لنفطه.. سيغذي العالم لتاريخ محدد
06:30 | 2025-09-06
ارتفاع جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
05:22 | 2025-09-06
مقترح لحل الاختناقات المالية في العراق
03:20 | 2025-09-06
أسعار الدولار مع بداية الأسبوع
03:06 | 2025-09-06
الذهب يصل لمستوى تأريخي
15:39 | 2025-09-05

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.