قفزة هائلة بأسعار النفط والذهب بعد ضربة الدوحة

صعد سعر مزيج بما يصل إلى 1.5% ليصل إلى مستوى 67 دولارا للبرميل، فيما ارتفع سعر خام غرب الوسيط بحوالي 1.7% إلى 63 دولاراً.كما قفز سعر الذهب، ليكسر حاجز 3700 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ، عند الساعة 2:47 مساءاً بتوقيت ، ويواصل بذلك كسر المستويات القياسية التي حققها مؤخراً بفضل الرهانات المتزايدة على خفض أسعار الفائدة في اجتماع المقبل.