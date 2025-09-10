سعر جديد لصرف الدولار في بغداد واربيل

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار في أسواق العاصمة العراقية وأربيل، مع إغلاق البورصة مساء اليوم الأربعاء.



أسعار البيع: 144,500 دينار لكل 100 دولار

اسعار الشراء: 142,500 دينار مقابل 100 دولار.





اسعار البيع: 143,350 دينارًا لكل 100 دولار

اسعار الشراء: 143,250 دينارًا مقابل 100 دولار.

أسعار البيع: 144,500 دينار لكل 100 دولاراسعار الشراء: 142,500 دينار مقابل 100 دولار.اسعار البيع: 143,350 دينارًا لكل 100 دولاراسعار الشراء: 143,250 دينارًا مقابل 100 دولار.