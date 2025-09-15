الصفحة الرئيسية
هجمات بطائرات مسيرة تمنح أسعار النفط 3 دولارات للبرميل
اقتصاد
2025-09-15 | 01:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,095 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تقييم هجمات أوكرانية على مصافي روسية قد تعطل صادراتها من النفط الخام والوقود، وسط مراقبة نمو الطلب الأمريكي على الوقود.
وزادت
العقود الآجلة لخام برنت
ثلاثة سنتات إلى 67.02 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط
ثمانية
سنتات إلى 62.77 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود بأكثر من واحد بالمئة في الأسبوع الماضي مع تصعيد أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، بما في ذلك أكبر محطة لتصدير النفط في ميناء بريمورسك ومصفاة كيريشينفيورجسينتيز، وهي واحدة من أكبر مصفاتين في
روسيا
.
وقال محللون ان الهجوم يشير إلى استعداد متزايد لتعطيل أسواق النفط العالمية، وهو ما قد يضيف ضغوطا صعودية على أسعار النفط".
تتزايد الضغوط على روسيا مع تأكيد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أمس الأحد أنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا ولكن يتعين على أوروبا أن تتصرف بطريقة تتناسب مع
الولايات المتحدة
.
ويراقب المستثمرون أيضا محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في
مدريد
والتي بدأت أمس الأحد وسط مطالب
واشنطن
لحلفائها بفرض رسوم جمركية على الواردات من
الصين
بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
اسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة لخام برنت
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
دونالد ترامب
سومرية نيوز
السومرية
ثمانية
