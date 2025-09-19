الصفحة الرئيسية
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541181-638938816777406058.jpg
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في العراق
اقتصاد
2025-09-19 | 08:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
43 شوهد
سجل سعر مثقال الذهب اليوم في
العراق
عيار 21، اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا، وسط تماسك
المعدن
النفيس بالبورصة العالمية.
وبلغ سعر غرام الذهب في
العراق
اليوم لعيار 24 نحو 154400 دينار عراقي (117.51 دولار)، بينما بلغ سعر غرام الذهب لعيار 22 نحو 141600 دينار عراقي (107.72 دولار).
أما سعر غرام الذهب لعيار 18، فقد سجل نحو 115800 دينار عراقي (88.13 دولار)، وفيما يتعلق بسعر أوقية الذهب، فقد بلغ 4803000 دينار عراقي (3654 دولار)، بينما سجل سعر جنيه الذهب نحو 1080900 دينار عراقي (823.50 دولار).
وسجل سعر سبائك الذهب 1000 غرام من عيار 24 في العراق 155,085,371 دينار عراقي (118332 دولار).
ويعد الذهب من المعادن الأكثر شعبية في العراق حيث يستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات، وتتنوع أنواع قيراط الذهب.
ويعتبر 21 قيراطًا الأكثر شيوعًا، حيث يحتوي على 91.6% من
الذهب الخالص
، ما يجعله خيارًا مفضلاً للجمهور بفضل توازنه بين المتانة والجمال.
ولم تشهد أسعار الذهب العالمية تغيرًا يذكر خلال تعاملات اليوم، إذ يترقب المستثمرون المزيد من التوضيحات بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية عقب قرار مجلس
الاحتياطي الفيدرالي
بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
سعر الذهب العالمي
واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم عند 3646.23 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 3678.90 دولار. وكان
المعدن
النفيس قد قفز الأربعاء الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار للأوقية.
وقال
كايل رودا
، المحلل لدى "كابيتال دوت كوم"، إن المعنويات في السوق "لا تزال جيدة لكنها هدأت قليلًا"، موضحًا أن
مجلس الاحتياطي
الفيدرالي "لم يقدم التوجيهات الكافية حول التيسير النقدي لدفع الذهب لمواصلة الصعود".
وأضاف أن التوقعات بخفض واحد فقط للفائدة في عام 2026 انعكست على ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار، ما قلل من الدعم للذهب، موضحا أن تجاوز الذهب حاجز 3700 دولار يحتاج إلى بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة تعيد الزخم إلى المعدن الأصفر.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد استأنف سياسة خفض الفائدة يوم الأربعاء، مع الإبقاء على الباب مفتوحًا لمزيد من التيسير النقدي، لكنه حذر في الوقت نفسه من ضغوط التضخم المستمرة، ما أثار شكوكًا بشأن وتيرة التخفيضات المقبلة.
مشغولات ذهبية
وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لـ CME، يتوقع المتعاملون بنسبة 92% أن يُقدِم الفيدرالي على خفض إضافي للفائدة بواقع 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
ارتفاع جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
06:20 | 2025-09-16
ارتفاع جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
05:22 | 2025-09-06
ارتفاع مستمر لأسعار الذهب في العراق اليوم
06:20 | 2025-09-03
ارتفاع أسعار الذهب في العراق
10:40 | 2025-09-15
الذهب
اسعار
الاحتياطي الفيدرالي
مجلس الاحتياطي
الذهب الخالص
كايل رودا
مجلس ال
العراق
المعدن
ديسمبر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
اقتصاد
40.14%
09:57 | 2025-09-17
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
09:57 | 2025-09-17
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
أمن
24.2%
03:16 | 2025-09-19
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
03:16 | 2025-09-19
تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق
تكنولوجيا
19.1%
03:05 | 2025-09-18
تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق
03:05 | 2025-09-18
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
فن وثقافة
16.55%
13:24 | 2025-09-18
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
13:24 | 2025-09-18
المزيد
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
رويترز: بغداد فشلت باقناع واشنطن بالغاز التركماني.. والعقد يمنح ايران "ربع الكمية"
03:30 | 2025-09-19
انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم
07:08 | 2025-09-18
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:31 | 2025-09-18
توصيات حكومية تخص حركة الشاحنات في العراق
14:53 | 2025-09-17
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025.. كم بلغت؟
14:05 | 2025-09-17
خفض متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية وترقب غير مسبوق في الاسواق
12:15 | 2025-09-17
