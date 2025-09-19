ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في العراق

وبلغ سعر غرام الذهب في اليوم لعيار 24 نحو 154400 دينار عراقي (117.51 دولار)، بينما بلغ سعر غرام الذهب لعيار 22 نحو 141600 دينار عراقي (107.72 دولار).أما سعر غرام الذهب لعيار 18، فقد سجل نحو 115800 دينار عراقي (88.13 دولار)، وفيما يتعلق بسعر أوقية الذهب، فقد بلغ 4803000 دينار عراقي (3654 دولار)، بينما سجل سعر جنيه الذهب نحو 1080900 دينار عراقي (823.50 دولار).وسجل سعر سبائك الذهب 1000 غرام من عيار 24 في العراق 155,085,371 دينار عراقي (118332 دولار).ويعد الذهب من المعادن الأكثر شعبية في العراق حيث يستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات، وتتنوع أنواع قيراط الذهب.ويعتبر 21 قيراطًا الأكثر شيوعًا، حيث يحتوي على 91.6% من ، ما يجعله خيارًا مفضلاً للجمهور بفضل توازنه بين المتانة والجمال.ولم تشهد أسعار الذهب العالمية تغيرًا يذكر خلال تعاملات اليوم، إذ يترقب المستثمرون المزيد من التوضيحات بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية عقب قرار مجلس بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.سعر الذهب العالميواستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم عند 3646.23 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 3678.90 دولار. وكان النفيس قد قفز الأربعاء الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار للأوقية.وقال ، المحلل لدى "كابيتال دوت كوم"، إن المعنويات في السوق "لا تزال جيدة لكنها هدأت قليلًا"، موضحًا أن الفيدرالي "لم يقدم التوجيهات الكافية حول التيسير النقدي لدفع الذهب لمواصلة الصعود".وأضاف أن التوقعات بخفض واحد فقط للفائدة في عام 2026 انعكست على ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار، ما قلل من الدعم للذهب، موضحا أن تجاوز الذهب حاجز 3700 دولار يحتاج إلى بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة تعيد الزخم إلى المعدن الأصفر.وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد استأنف سياسة خفض الفائدة يوم الأربعاء، مع الإبقاء على الباب مفتوحًا لمزيد من التيسير النقدي، لكنه حذر في الوقت نفسه من ضغوط التضخم المستمرة، ما أثار شكوكًا بشأن وتيرة التخفيضات المقبلة.مشغولات ذهبيةوبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لـ CME، يتوقع المتعاملون بنسبة 92% أن يُقدِم الفيدرالي على خفض إضافي للفائدة بواقع 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.