خروج جماعي من صناديق الأسهم العالمية والسبب!

وأظهرت بيانات للأوراق المالية أن المستثمرين تخلصوا من استثمارات صافية بقيمة 38.66 مليار دولار، في أكبر مبيعات صافية أسبوعية منذ عام 2020 على الأقل، وفق «رويترز».وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية ببنك «يو بي إس»: «هناك أسباب تدعو إلى الحذر، فالتقييمات الحالية مرتفعة مقارنةً بالمتوسطات طويلة الأجل». وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي نحو 35.9 في المائة منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 722.57 نقطة في 7 أبريل (نيسان)، مما دفع نسبة السعر إلى الربحية المتوقعة خلال 12 شهراً إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات عند 19.9 نقطة. وأضاف هيفيل: «بعد هذا الأداء القوي مؤخراً، لا ينبغي أن تكون فترة الدمج مفاجئة من وجهة نظرنا».وسحب المستثمرون استثمارات ضخمة بلغت 43.19 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية، وهو أكبر مبلغ أسبوعي منذ منتصف (كانون الأول) 2024 حين بلغت المبيعات الصافية 50.62 مليار دولار.في المقابل، تلقت صناديق الأسهم الآسيوية والأوروبية تدفقات صافية أسبوعية بقيمة 2.23 مليار دولار و1.25 مليار دولار على التوالي.وعلى مستوى القطاعات، شهد قطاع التكنولوجيا مبيعات صافية بقيمة 3.1 مليار دولار، بينما استحوذ المستثمرون على أسهم القطاع الصناعي وصناديق الذهب والمعادن النفيسة بقيمة 2.06 مليار دولار و722 مليون دولار على التوالي.وتراجع صافي التدفقات الأسبوعية في صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى في 10 أسابيع عند 12.2 مليار دولار، فيما شهدت صناديق السندات الحكومية ارتفاعاً في الطلب، حيث تلقت 2.75 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ منذ 17 أسبوعاً، بينما تلقت صناديق السندات عالية العائد 2.48 مليار دولار.كما سجلت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بقيمة 9.12 مليار دولار بعد أسبوعين متتاليين من التدفقات الداخلية التي قاربت 60 مليار دولار.واستمرت صناديق الذهب والمعادن النفيسة في جذب الاستثمارات، مسجلة تدفقات أسبوعية صافية بقيمة 1.69 مليار دولار، مع تحقيق تدفقات داخلية في 16 من أصل 17 أسبوعاً الماضية.وفي الأسواق الناشئة، حافظت صناديق الأسهم على شعبيتها للأسبوع الخامس على التوالي، مستقطبة تدفقات داخلية صافية بقيمة 2.75 مليار دولار، فيما استحوذ المستثمرون أيضاً على 850 مليون دولار من صناديق السندات.