Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خروج جماعي من صناديق الأسهم العالمية والسبب!

اقتصاد

2025-09-19 | 16:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خروج جماعي من صناديق الأسهم العالمية والسبب!
336 شوهد

شهد المستثمرون خروجاً واسعاً من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر (أيلول) لجني الأرباح، مع ارتفاع الأسعار القياسي للأسهم العالمية وخفض أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي»، ما زاد من حذر المستثمرين تجاه التقييمات المرتفعة.



وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن المستثمرين تخلصوا من استثمارات صافية بقيمة 38.66 مليار دولار، في أكبر مبيعات صافية أسبوعية منذ عام 2020 على الأقل، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية ببنك «يو بي إس»: «هناك أسباب تدعو إلى الحذر، فالتقييمات الحالية مرتفعة مقارنةً بالمتوسطات طويلة الأجل». وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي نحو 35.9 في المائة منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 722.57 نقطة في 7 أبريل (نيسان)، مما دفع نسبة السعر إلى الربحية المتوقعة خلال 12 شهراً إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات عند 19.9 نقطة. وأضاف هيفيل: «بعد هذا الأداء القوي مؤخراً، لا ينبغي أن تكون فترة الدمج مفاجئة من وجهة نظرنا».

وسحب المستثمرون استثمارات ضخمة بلغت 43.19 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية، وهو أكبر مبلغ أسبوعي منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024 حين بلغت المبيعات الصافية 50.62 مليار دولار.

في المقابل، تلقت صناديق الأسهم الآسيوية والأوروبية تدفقات صافية أسبوعية بقيمة 2.23 مليار دولار و1.25 مليار دولار على التوالي.

وعلى مستوى القطاعات، شهد قطاع التكنولوجيا مبيعات صافية بقيمة 3.1 مليار دولار، بينما استحوذ المستثمرون على أسهم القطاع الصناعي وصناديق الذهب والمعادن النفيسة بقيمة 2.06 مليار دولار و722 مليون دولار على التوالي.

وتراجع صافي التدفقات الأسبوعية في صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى في 10 أسابيع عند 12.2 مليار دولار، فيما شهدت صناديق السندات الحكومية ارتفاعاً في الطلب، حيث تلقت 2.75 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ منذ 17 أسبوعاً، بينما تلقت صناديق السندات عالية العائد 2.48 مليار دولار.

كما سجلت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بقيمة 9.12 مليار دولار بعد أسبوعين متتاليين من التدفقات الداخلية التي قاربت 60 مليار دولار.

واستمرت صناديق الذهب والمعادن النفيسة في جذب الاستثمارات، مسجلة تدفقات أسبوعية صافية بقيمة 1.69 مليار دولار، مع تحقيق تدفقات داخلية في 16 من أصل 17 أسبوعاً الماضية.

وفي الأسواق الناشئة، حافظت صناديق الأسهم على شعبيتها للأسبوع الخامس على التوالي، مستقطبة تدفقات داخلية صافية بقيمة 2.75 مليار دولار، فيما استحوذ المستثمرون أيضاً على 850 مليون دولار من صناديق السندات.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
Play
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
Play
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Live Talk
Play
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Play
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
Play
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
Play
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
Play
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
Play
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Live Talk
Play
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Play
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
Play
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
Play
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17

اخترنا لك
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في العراق
08:26 | 2025-09-19
رويترز: بغداد فشلت باقناع واشنطن بالغاز التركماني.. والعقد يمنح ايران "ربع الكمية"
03:30 | 2025-09-19
انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم
07:08 | 2025-09-18
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:31 | 2025-09-18
توصيات حكومية تخص حركة الشاحنات في العراق
14:53 | 2025-09-17
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025.. كم بلغت؟
14:05 | 2025-09-17

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.