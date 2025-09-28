الريال الإيراني يسجل أدنى مستوياته أمام الدولار

وبحسب سعر السوق السوداء غير الرسمي، كان الدولار يُتداول بحوالي 1.12 مليون ريال، وفق موقعي بونباست وألان تشاند المرجعيين.وقبل أن تفعّل فرنسا وبريطانيا وألمانيا "آلية الزناد"، كان سعر الدولار الواحد يزيد قليلا عن مليون ريال إيراني.وفي وقت سابق اليوم نددت بإعادة فرض عقوبات عليها بعد 10 سنوات من رفعها، بعد تعثر المحادثات بين والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي.وأُعيد فرض العقوبات الصارمة أمس السبت بعد فشل المفاوضات النووية، لكن الأوروبيين والأميركيين أكدوا أن ذلك لا يعني نهاية الدبلوماسية.عقوبات حيز التنفيذودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائيا السبت الساعة الثامنة مساء بتوقيت (منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينتش)، بعد 10 سنوات من رفعها، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.ويتسبب البرنامج النووي الإيراني بتدهور علاقة طهران مع العواصم الغربية التي تشتبه إلى جانب ، في سعي طهران لامتلاك قنبلة ذرية. وتنفي إيران ذلك بشدة، وتصرّ على حقها في الطاقة النووية للأغراض المدنية.وأعلنت في بيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".تنديدونددت الخارجية الإيرانية في البيان بإعادة تفعيل العقوبات، معتبرة أنها "إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية"، ودعت الدول إلى عدم تطبيقها.وفي أواخر أغسطس/ آب أطلقت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ما يعرف بـ"آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بعد اتفاق العام 2015.وقبل دخول القرار حيز التنفيذ، استدعت طهران سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا "للتشاور"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني السبت.وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت إن طلبت من طهران تسليمها "كلّ" مخزون اليورانيوم المخصّب لقاء تمديد رفع العقوبات.وصرح لصحفيين في نيويورك حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن "تريدنا أن نسلمها كلّ اليورانيوم المخصّب لدينا في مقابل إعفاء من العقوبات لمدة 3 أشهر… ذلك غير مقبول بأي شكل من الأشكال".واقترحت والصين الجمعة في تمديد الاتفاق النووي الذي تنتهي مفاعيله في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، 6 أشهر، من أجل إعطاء الدبلوماسية المزيد من الفرص.واليوم دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها.وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش ونشرها على منصة إكس "نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء"، مضيفا أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.