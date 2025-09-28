اوبك+ تتجه لزيادة انتاج النفط 137 الف برميل يومياً

عكست أوبك+ استراتيجيتها القائمة على خفض الإنتاج منذ أبريل نيسان، ورفعت بالفعل الحصص بأكثر من 2.5 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 2.4% من الطلب العالمي، وذلك في مسعى لتعزيز حصتها السوقية وبعد أن تعرضت لضغوط من الرئيس الأميركي لخفض أسعار النفط.ومن المقرر أن تعقد ثماني دول من أوبك+ اجتماعاً عبر الإنترنت في 5 أكتوبر تشرين الأول لاتخاذ قرار بشأن إنتاج تشرين الثاني، وتضخ أوبك+ نحو نصف إنتاج النفط في العالم، وتضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إضافةً إلى وحلفاء آخرين.