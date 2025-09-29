نصف مليار دولار إضافية.. ارتفاع إيرادات العراق النفطية لشهر اب 7% مقارنة بتموز

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من (سومـو) ، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات (104) مليوناً و(806) الفاً و(884) برميلاً ( مائة وأربعة مليوناً وثمانمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون برميلاً)".وأضافت ان "الايرادات بلغت اكثر من (7) مليار و(160) مليون و(253) الف دولار( سبعة مليارات و مائة وستون مليوناً و مائتان وثلاثة وخمسون الف دولار)".واشارت الاحصائية ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب بلغت (103) مليوناً و(895) الفاً و(706) برميلاً ، فيما كانت الصادرات من حقل (911) الفاً و (178) برميلاً".وأشارت الوزارة الى انه "من خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير اتخذت هذا الاجراء الشهري".وجاءات إيرادات شهر اب مرتفعة بنسبة 7% مقارنة بايرادات شهر تموز، بمبلغ اكثر من 462 مليون دولار.