ارتفاع نسبي بأسعار النفط بعد يومين من الخسائر

وارتفعت تسليم 12 سنتا إلى 66.15 دولار للبرميل، وصعد خام غرب الوسيط الأمريكي 12 سنتا ليسجل 62.49 دولار للبرميل.وسجل الخامان انخفاضا بأكثر من ثلاثة بالمئة عند التسوية يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض يومي لهما منذ أول أغسطس آب، وهبطا أمس الثلاثاء بنسبة 1.5 بالمئة على الأقل، بحسب رويترز.وساعدت توقعات تقلص مخزونات النفط الخام الأمريكية في منع الأسعار من الانخفاض أكثر من ذلك. وقالت مصادر في السوق نقلا عن تقديرات أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.وذكرت رويترز عن مصادر مطلعة أن تحالف أوبك+ قد يتفق على زيادة إنتاج الخام بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا في تشرين الثاني، أي ثلاثة أضعاف الزيادة التي أقرها التحالف في أكتوبر تشرين الأول، وذلك مع سعي لاستعادة حصتها السوقية.