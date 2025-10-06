نائب يتوقع "النتيجة الحتمية": الانتخابات "أنقذت الرواتب" لكن بشكل مؤقت

ووصف الشمري في تصريحات تابعتها ، الاقتصاد العراقي حاليا بأنه "خربان"، مشيرا الى وجود عجز بالموازنة التشغيلية واتوقع ان يصل الى قطع الرواتب".وأضاف انه "بسبب وجود انتخابات وموضوع الرواتب يؤثر على وضع الناخب تم تأخير الامر، الا ان الموضوع حتمي ونتائجه حتمية".وتشير بيانات الى وجود عجز حتى شهر تموز الماضي بلغ اكثر من 5 تريليون دينار عراقي، مع تصاعد الديون الداخلية فضلا عن تراكم ديون على الدولة لصالح رجال الاعمال والمقاولين.