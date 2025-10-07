أسعار الذهب تسجل مستوى قياسي جديد

في حين قدّمت التوقعات شبه المؤكدة بخفض معدلات الفائدة من قبل الفدرالي هذا الشهر دعماً إضافياً للأسعار:سعر الذهب الفوري يرتفع بنسبة 0.3% إلى 3971.90 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقتٍ سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3977.19 دولارالعقود الآجلة تسليم كانون الأول ترتفع بنسبة 0.5% لتسجّل 3998.20 دولار للأونصة.