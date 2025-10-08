تصريح حكومي يوضح موقف رواتب الموظفين.. ماذا عن العام المقبل؟

وقال صالح على في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "السلطة المالية بدأت إعداد موازنة 2026 منذ تموز الماضي، وستقدم إلى بعد الانتهاء منها، معرباً عن أمله بالمصادقة على النتائج بعد إجراء انتخابات مجلس النواب".وأضاف صالح، أن "الموازنة من الأولويات في حياة الشعب العراقي، إذ يشكل الإنفاق الحكومي قرابة الـ50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 85 بالمئة منه نشاط اقتصادي قد يتأثر بهذا الإنفاق حال تأخرها، وقد تبدو الصورة ضبابية، مؤكداً أن إقرارها بالوقت المناسب يعطي ثقة للشارع بأن البلد مستقر من ناحية الاستثمار والعمل والسوق".وبين صالح، أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية وباقي الفئات الأخرى مؤمنة لعام 2026 بموجب الاتحادي، وما يثار عكس ذلك هو مجرد "تشويش".