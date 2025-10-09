الفضة تلامس المجد.. الأوقية تتجاوز 50 دولارا لأول مرة منذ 30 عاما

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الأولمبية العراقية تنفي شمول رئيسها بعقوبات أمريكية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الفضة تلامس المجد.. الأوقية تتجاوز 50 دولارا لأول مرة منذ 30 عاما

اقتصاد

2025-10-09 | 11:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الفضة تلامس المجد.. الأوقية تتجاوز 50 دولارا لأول مرة منذ 30 عاما
128 شوهد

سجل سعر أونصة الفضة، اليوم الخميس، رقما قياسيا بتجاوزه 50 دولارا لأول مرة منذ عام 1993، وهو العام الذي بدأت فيه وكالة بلومبرغ إصدار بياناتها، وذلك في ظل تزايد الطلب على القيم الآمنة وسط مخاوف اقتصادية وجيوسياسية متصاعدة.

وبعد أن بلغت أونصة الذهب، الأربعاء، أعلى مستوى قياسي لها متجاوزة أربعة آلاف دولار، ارتفع سعر أونصة الفضة وهي معدن ثمين يُستخدم كذلك في العديد من الصناعات بنسبة 3.12% ليصل إلى 50.4142 دولار.
واعتبر جون بلاسار، مسؤول استراتيجية الاستثمار في بنك سيتي جيستيون الخاص، أن هذا الارتفاع يمثل تأثيرًا تعويضيًا للفضة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الذهب.
من جانبه، عزَا فؤاد رزاق زادة، المحلل في شركة سيتي إندكس، ارتفاع الأسعار إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، وضعف الدولار، واستمرار الطلب على الأصول الملموسة.
وفي إطار من الحماية والتحوّط، يتجه المستثمرون نحو القيم البديلة مثل الذهب وبيتكوين، اللذين سجلا بدورهما مستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة.
وأشارت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة الوساطة XTB، إلى أن الفضة تُعد معدنًا صناعيًا أساسيًا لإنتاج رقائق أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، التي تُشغّل مراكز البيانات حول العالم.
كما ساهم تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، ولا سيما الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وكذلك بين روسيا وأوكرانيا، في دفع أسعار الذهب والفضة إلى الارتفاع بشكل كبير.
استقر الذهب، اليوم الخميس، فوق مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة)، مع تقييم المستثمرين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في وقت عززت فيه الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية وآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية جاذبية المعدن النفيس.
وفقا لرويترز، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4035.07 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4054.60 دولار.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت، أمس الأربعاء، فوق 4000 دولار للأوقية لأول مرة في التاريخ، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق عند 4059.05 دولار.
أما الفضة، فارتفعت بنسبة 70% منذ بداية العام، مستفيدة من العوامل ذاتها التي دفعت الذهب للصعود، إضافة إلى شح المعروض في السوق الفورية.
وقال المحلل المستقل روس نورمان: الجانب اللافت في سوق الفضة هو أن صافي المراكز الطويلة ارتفع بشكل طفيف، مما يشير إلى أن هذا الصعود لا يستند إلى المضاربة، بل يعكس أسسًا قوية تدعم ارتفاع الأسعار.

>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
Play
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Play
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Play
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
Play
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
Play
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
Live Talk
Play
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Play
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
Play
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
Play
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
Play
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
Play
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
Play
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Play
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Play
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
Play
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
Play
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
Live Talk
Play
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Play
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
Play
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
Play
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
Play
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
Play
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08

اخترنا لك
أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية
06:53 | 2025-10-09
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:40 | 2025-10-09
النفط يخسر أبرز عوامل الصعود.. الأسعار تتراجع بعد وقف حرب غزة
01:22 | 2025-10-09
الفضة تركب قطار الاسعار التاريخية خلف الذهب.. أعلى مستوى في تاريخها
13:00 | 2025-10-08
قلق عالمي اخره النقد الدولي.. ارتفاع الطلب على الذهب مؤشر مقلق
11:39 | 2025-10-08
رقم قياسي جديد في أسعار الذهب
10:57 | 2025-10-08

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.