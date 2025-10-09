الفضة تلامس المجد.. الأوقية تتجاوز 50 دولارا لأول مرة منذ 30 عاما

وبعد أن بلغت أونصة الذهب، الأربعاء، أعلى مستوى قياسي لها متجاوزة أربعة آلاف دولار، ارتفع سعر أونصة الفضة وهي معدن ثمين يُستخدم كذلك في العديد من الصناعات بنسبة 3.12% ليصل إلى 50.4142 دولار.واعتبر جون بلاسار، مسؤول استراتيجية الاستثمار في بنك سيتي جيستيون الخاص، أن هذا الارتفاع يمثل تأثيرًا تعويضيًا للفضة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الذهب.من جانبه، عزَا ، المحلل في شركة سيتي إندكس، ارتفاع الأسعار إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، وضعف الدولار، واستمرار الطلب على الأصول الملموسة.وفي إطار من الحماية والتحوّط، يتجه المستثمرون نحو القيم البديلة مثل الذهب وبيتكوين، اللذين سجلا بدورهما مستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة.وأشارت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة الوساطة XTB، إلى أن الفضة تُعد معدنًا صناعيًا أساسيًا لإنتاج رقائق أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، التي تُشغّل مراكز البيانات حول العالم.كما ساهم تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، ولا سيما الحرب بين وحركة حماس، وكذلك بين وأوكرانيا، في دفع أسعار الذهب والفضة إلى الارتفاع بشكل كبير.استقر الذهب، اليوم الخميس، فوق مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة)، مع تقييم المستثمرين لاتفاق وقف إطلاق النار في ، في وقت عززت فيه الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية وآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية جاذبية النفيس.وفقا لرويترز، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4035.07 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم بنسبة 0.4% إلى 4054.60 دولار.وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت، أمس الأربعاء، فوق 4000 دولار للأوقية لأول مرة في التاريخ، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق عند 4059.05 دولار.أما الفضة، فارتفعت بنسبة 70% منذ بداية العام، مستفيدة من العوامل ذاتها التي دفعت الذهب للصعود، إضافة إلى شح المعروض في السوق الفورية.وقال المحلل المستقل : الجانب اللافت في سوق الفضة هو أن صافي المراكز الطويلة ارتفع بشكل طفيف، مما يشير إلى أن هذا الصعود لا يستند إلى المضاربة، بل يعكس أسسًا قوية تدعم ارتفاع الأسعار.