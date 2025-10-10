مكاسب جديدة للذهب خلال الأسبوع الثامن

وجاء صعود الذهب بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية وزيادة التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في .واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3974.99 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، لكنه ارتفع بنسبة 2.2% حتى الآن هذا الأسبوع.في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم المقبل بنسبة 0.3% لتصل إلى 3985.8 دولار للأونصة.كما ارتفعت الفضة بنسبة 1.6% إلى 49.89 دولار للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى قياسي لها عند 51.22 دولار في الجلسة السابقة.