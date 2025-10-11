مرصد اقتصادي: أسعار النفط ستلامس 60 دولارا والعجز المالي سيرتفع

وقال المرصد في بيان صحفي ورد لـ ، إن "النفقات الجارية تمثل الجزء الأكبر من نفقات الدولة، إذ تبلغ 11.503.656.980.146 دينارا"، مبينا ان "هذا المبلغ من أصل 27 تريليون دينار تمثل مجموع نفقات جولات التراخيص والاتفاقية الصينية والاستثمار".وأوضح المرصد، أن "الجزء الأكبر من هذه النفقات الجارية يوجه إلى الرواتب والمنح والإعانات"، مشيرا الى أن "إيرادات الدولة النفطية لم تتجاوز 10 تريليونات دينار وفق الأسعار الحالية التي تتراوح بين 65 و67 دولارًا للبرميل"، مضيفًا أن "الإيرادات غير النفطية لم تتخط حاجز 2 تريليون دينار".وتوقع مرصد إيكو عراق هبوط أسعار النفط خلال الربع الأخير من العام، مشيرًا إلى أن "سعر برميل قد يلامس 60 دولارًا"، وعزا ذلك إلى "زيادة الإنتاج العالمي، خصوصا الأمريكي، ووفرة المعروض، إلى جانب تراجع المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط".وكان مرصد "إيكو عراق" المتخصص في ، قد ذكر سابقا وجود عجز حتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي بلغ 12.15 تريليون دينار عراقي