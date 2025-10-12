قروض ميسرة لهذه الفئة ضمن "الواحد تريليون"

وقال مدير الشمول المالي في البنك، ، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "القطاع الحيوي يحتاج إلى ممكنات شاملة تستند الى مجموعة سياسات، منها السياسات التمويلية، وتمكين خاص برواد الأعمال، وتطوير البنى التحتية المالية، والشراكات الاستراتيجية"، مشيراً إلى أن "جميع هذه العوامل تمثل نهجاً قائماً لعمل البنك المركزي لتمكين الوصول إلى المشاريع الصغرى والمتوسطة".وأضاف أن "البنك المركزي يعمل في مشاريعه التي تمر بمرحلة التنفيذ لتعزيز وصول المشاريع الى القطاع المالي وتعزيز الحسابات المصرفية للمشاريع وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لإعمالها، كما نبحث عن تطوير القطاع المالي".وأكد أن "جميع هذه الجوانب بدعم من البنك المركزي، إضافة الى مبادراتها التمويلية المباشرة عن طريق مبادرة (واحد تريليون) التي أطلقها البنك المركزي والتي قدمت قروضاً للمشاريع الناشئة ووفرت بتمويل أقساط منخفضة وتسديد فترات أقساط سهلة".