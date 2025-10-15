عالميا.. انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة

وجاء ذلك مع تقييم المستثمرين لتحذير وكالة بشأن احتمال وجود فائض في المعروض العام المقبل، فضلًا عن التوتر التجاري بين والصين.وتراجعت 12 سنتًا أو 0.19% إلى 62.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:21 بتوقيت ، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.17% إلى 58.60 دولار.وأغلق كلا العقدين عند أدنى مستوياتهما في خمسة أشهر خلال جلسة التداول السابقة.وقالت الدولية أمس الثلاثاء إن سوق النفط العالمية قد تواجه فائضًا في المعروض العام المقبل يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميًا، وهو فائض أكبر مما كان متوقعًا سابقًا، في ظل رفع منتجي أوبك+ ومنافسيهم للإنتاج واستمرار ضعف الطلب.وتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي بعد تشديد للقيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة وتهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية 100% على السلع الصينية وتشديد القيود على تصدير البرمجيات اعتبارًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.وقال يانغ آن، المحلل لدى هايتونغ : "بعيدًا عن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتقدّم المحادثات، فإن العامل الأساسي لأسعار النفط الآن هو مدى الفائض في المعروض، وهو ما ينعكس في التغيرات في المخزونات العالمية".