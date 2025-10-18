تخص الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن "البنك المركزي أصدر في الإعمام المرقم (267/4/9) والمؤرخ في 2025/10/15، قرر تضمين الفواتير التجارية بجملة من المعلومات الأساسية، من بينها: شروط الشحن والدفع، القيمة وعملة الفاتورة، المنسق الكمركي العالمي، إضافة الى عناوين المستورد والمصير، وصف دقيق للبضاعة، منشأها، علامتها التجارية، الكمية ووحدة القياس، وسعر الوحدة والإجمالي".واوضح أن "نص الإعمام على اعتماد إحدى الفواتير التالية: الفاتورة التجارية النهائية، أو الفاتورة الأولية مرفقة بعقد البيع، شرط أن تحتوي الفاتورة النهائية على جميع بيانات الفاتورة الأولية"، لافتا الى ان "تطبيق هذه التعليمات سيبدأ اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني 2025".وذكر ان "الهدف من القرار هو تنظيم عمليات التحويل المالي الخارجي، وتعزيز الشفافية والدقة في التخليص الجمركي ضمن مشروع الأتمتة الوطنية"، موضحا ان "هذه الخطوة تحمل إيجابيات عدة، أبرزها تعزيز توحيد الإجراءات وتقليل الأخطاء في المعاملات التجارية، إلى جانب دعم مشروع أتمتة ".ويأتي هذا القرار في إطار جهود والجهات الحكومية لتطوير البيئة المالية والإدارية، وتحسين مستوى الرقابة والامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية.ويعد مرصد إيكو عراق من المؤسسات الإعلامية البحثية المتخصصة بتحليل الأداء الاقتصادي في البلاد، ويركز على أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة، إضافة إلى متابعة أداء المصارف العراقية ودورها في دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع.