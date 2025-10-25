بغداد تتصدر موازنات المحافظات والبصرة الأعلى إنفاقًا... وصلاح الدين بلا استثمار

وقال المرصد في بيان صحفي ورد لـ ، إنّ " جاءت في المرتبة الأولى من حيث إجمالي الموازنة، إذ بلغت 457.8 مليار دينار عراقي، تلتها بـ 415.8 مليار دينار، ثم بـ 402.2 مليار دينار، تليها بـ 393.8 مليار دينار، ونينوى بـ 267.2 مليار دينار".وأضاف أن "هذه الإحصائية تغطي الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، وتبرز الفوارق الكبيرة في توزيع الموازنات بين المحافظات".وأشار المرصد إلى أن " سجلت أعلى موازنة جارية بقيمة 290 مليار دينار، تلتها الأنبار بـ 171 مليار دينار، ثم بـ 122 مليار دينار، في حين كانت الأدنى بـ 52.4 مليار دينار، تليها بـ 43.3 مليار دينار".وفي ما يتعلق بالموازنات الاستثمارية، أوضح المرصد أن " تصدرت الإنفاق الاستثماري بمبلغ 381.7 مليار دينار، تلتها كربلاء بـ 320.8 مليار دينار، ثم الأنبار بـ 230.8 مليار دينار، في حين جاءت البصرة رابعة بـ 125.5 مليار دينار".وبيّن أن "أدنى المحافظات إنفاقًا استثماريًا كانت صلاح الدين بصفر إنفاق، تلتها المثنى بـ 30.2 مليار دينار، وذي قار بـ 38.2 مليار دينار".ونوّه المرصد إلى أن "بعض المحافظات أظهرت مؤشرات على تنمية اقتصادية متوازنة تجمع بين النفقات التشغيلية والمشاريع الجديدة، وهي:: موازنة استثمارية قريبة من الجارية.الأشرف: توازن نسبي بين التشغيل والتنمية.بغداد: استثمار مرتفع يعزز موقعها كمركز اقتصادي رئيسي.واعتبر "إيكو عراق" أن الأرقام تعكس تفاوتًا تنمويًا واضحًا بين المحافظات العراقية، إذ تركز بعض الحكومات المحلية على النفقات التشغيلية، فيما تتجه أخرى نحو الاستثمار والبنية التحتية، مؤكداً ضرورة اعتماد سياسات مالية أكثر توازناً لتحقيق تنمية عادلة وشاملة بين جميع مناطق البلاد.