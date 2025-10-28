العراق.. ارتفاع التداول الإلكتروني إلى 60 مليار دولار

وقال المتحدث باسم البنك، ، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "البنك يسعى ضمن خطته الإصلاحية نحو التحول الإلكتروني والشمول المالي لما له من دور كبير جدا بتقليل الاعتماد على التعامل النقدي الورقي مما قلل نسبة كبيرة منه، وشجع جميع الأفراد اليوم برفع نسبة التعاملات والتحول نحو الدفع الإلكتروني، لاسيما الرواتب ودوائر الدولة".وأضاف، أن "البنك يطبق خطة الإصلاح المصرفي بالتعاون مع شركة (أوليفر وايمن) التي أعلنت في تقريرها استجابة كبيرة من المصارف لتطبيق خطة الإصلاح، متوقعة وصول الدفع الإلكتروني إلى 60 مليار دولار خلال عام 2035".وبيّن ، أن "الدفع الإلكتروني أسهم بتقليل طبع العملة النقدية بنسبة كبيرة جدا بسبب التعاملات الإلكترونية"، مشيراً إلى "وجود فكرة للتوجه نحو المصارف الإلكترونية الرقمية والدور الكبير الذي تلعبه بتقليل الاعتماد على النقد الورقي".وتابع، أن "تطور الدفع الإلكتروني خلال السنوات الثلاث الأخيرة شهد طفرة نوعية ونسبة نمو عالية جدا، إذ وصل عدد البطاقات المصدرة إلى أكثر من 22 مليون بطاقة، بالإضافة إلى استيراد أجهزة بلغت أكثر من 75 ألف جهاز"، متوقعاً أن "يحمل القادم نمواً أكبر في مسألة الدفع الإلكتروني والتعاملات بديلا عن التعامل الورقي".