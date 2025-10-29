الصفحة الرئيسية
ترامب: كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليارا مقابل خفضنا الرسوم
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض نسبة الفائدة
اقتصاد
2025-10-29 | 14:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
219 شوهد
أعلن
الاحتياطي الفيدرالي
الأمريكي (البنك المركزي) خفض نسبة الفائدة للدولار الأمريكي بربع نقطة مئوية من 4.25% ليصبح 4.00%.
ووافق مجلس
الاحتياطي الفيدرالي
على الخفض للمرة الثانية على التوالي هذا العام، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، جاءت على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد مؤخرا بسبب إغلاق الحكومة.
بالإضافة إلى خطوة سعر الفائدة، أعلن الفيدرالي أنه سيُنهي عملية خفض حيازاته من الأصول - وهي عملية تُعرف باسم التشديد الكمي (QT) - في 1
ديسمبر
. بناء على تصويت 10 مقابل 2، خفضت
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.
وجاء التخفيض على الرغم من أن الفيدرالي يعمل أساسا في "ظلام دامس" مؤخرا بشأن البيانات الاقتصادية. باستثناء إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي، علقت الحكومة جميع عمليات جمع البيانات والتقارير، مما يعني أن المقاييس الرئيسية مثل الوظائف غير الزراعية ومبيعات التجزئة وعددًا كبيرًا من البيانات الكلية الأخرى غير متوفرة.
تابع قناة السومرية على منصة X
منصة X
مقالات ذات صلة
أجواء مشحونة.. الاحتياطي الفدرالي الأميركي يتجه لخفض الفائدة
09:53 | 2025-09-14
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025.. كم بلغت؟
14:05 | 2025-09-17
الكشف عن ثلاثة مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
17:05 | 2025-08-11
خفض متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية وترقب غير مسبوق في الاسواق
12:15 | 2025-09-17
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
نسبة الفائدة
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
الاحتياطي الفيدرالي
مجلس الاحتياطي
مجلس ال
ديسمبر
فيدرا
التش
رالي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
53.05%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
19.02%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
14.84%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
اقتصاد
13.09%
06:22 | 2025-10-28
أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية
06:22 | 2025-10-28
أحدث الحلقات
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
Live Talk
الصحة النفسية في مواجهة الغضب المزمن - Live Talk - الحلقة ١٤٩ | 2025
11:30 | 2025-10-29
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة
13:22 | 2025-10-29
هل سيستمر بهذا المعدل؟.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية
09:55 | 2025-10-29
بعد الانخفاض.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع في العراق اليوم
07:20 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-10-29
عامل امريكي يرفع النفط عالميا.. وقرار من أوبك+ يحجّم الأرباح
01:26 | 2025-10-29
البنك المركزي العراقي يوقع اتفاقية تعاون مع بنك “الكويت الوطني – البحرين”
11:28 | 2025-10-28
