الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض نسبة الفائدة

ووافق مجلس على الخفض للمرة الثانية على التوالي هذا العام، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، جاءت على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد مؤخرا بسبب إغلاق الحكومة.بالإضافة إلى خطوة سعر الفائدة، أعلن الفيدرالي أنه سيُنهي عملية خفض حيازاته من الأصول - وهي عملية تُعرف باسم التشديد الكمي (QT) - في 1 . بناء على تصويت 10 مقابل 2، خفضت سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.وجاء التخفيض على الرغم من أن الفيدرالي يعمل أساسا في "ظلام دامس" مؤخرا بشأن البيانات الاقتصادية. باستثناء إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي، علقت الحكومة جميع عمليات جمع البيانات والتقارير، مما يعني أن المقاييس الرئيسية مثل الوظائف غير الزراعية ومبيعات التجزئة وعددًا كبيرًا من البيانات الكلية الأخرى غير متوفرة.