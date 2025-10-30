النفط يستقر على مكاسب الجلسة الماضية مترقبا "مصافحة ترامب وبينغ"

وانخفضت ثلاثة سنتات أو 0.05 بالمئة إلى 64.89 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 60.37 دولار، لكن الخامين حافظا على الجزء الأكبر من المكاسب حيث ارتفع في اخر جلسة 52 سنتا، ليفقد 3 منها الان.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني اليوم الخميس في بوسان بكوريا الجنوبية على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول والمحيط (أبيك)، وتأمل الأسواق في أن يتفق الرئيسان على تخفيف حدة التوتر التجاري الذي أثر سلبا على توقعات النمو العالمي والطلب على الوقودوخفض أسعار الفائدة الأمريكية أمس الأربعاء مما عزز التوقعات الاقتصادية أيضا، غير أنه أشار إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير هذا العام إذ يحد الإغلاق الحكومي المتواصل من توفر البيانات، بحسب رويترز.