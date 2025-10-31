للشهر الثالث على التوالي.. الذهب يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب

بحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4034 دولارًا للأونصة. وكسب النفيس 4.5% حتى الآن هذا الشهر.فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.1% إلى 3955 دولارًا للأونصة، وفقًا لـ "رويترز".وخفض البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، ليتراوح سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق بين 3.75% وأربعة%.ويزدهر الذهب الذي لا يدر عائدًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية الاقتصادية.وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لـ "سي.إم.إي"، تتوقع الأسواق بنسبة 74.8% خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس في ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع 91.1% قبل أسبوع، وذلك بعد تصريحات لرئيس المجلس قلص فيها التوقعات بخفض آخر.واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل العملات الأخرى، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وقال الرئيس الأميركي أمس الخميس إنه اتفق مع على خفض الرسوم على مقابل قيام بمكافحة تجارة الفنتانيل غير المشروعة، واستئناف مشتريات فول الصويا الأميركي، والحفاظ على تدفق صادرات المعادن الأرضية النادرة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 48.92 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1613.50 دولارًا، وزاد البلاديوم 2.1% إلى 1474.51 دولارًا.