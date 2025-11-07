عالميا.. النفط يعاود الارتفاع بعد موجة الانخفاض

ومن المتوقع أن ينخفض خام " " وخام "غرب الوسيط" بنحو 2% هذا الأسبوع، مسجلين انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي.وقال المحلل لدى "آي جي ماركتس" إن انخفاض الأسعار مدفوع بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط في التي بلغت 5.2 مليون برميل، وهو ما أثار مخاوف من زيادة المعروض.وذكرت أمس الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع بفعل زيادة الواردات وتراجع أنشطة التكرير، في حين تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات.كما تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب المخاوف بشأن تأثيرات أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة على الاقتصاد.